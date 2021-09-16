جونياس: تفاجئت أن بعض اللاعبين لا يعرفون أساسيات في كرة القدم.. كنت سأفوز بالكأس مع بيراميدز

يثق تاكيس جونياس المدير الفني السابق لفريق بيراميدز أنه إذا كان قد استكمل مسيرته كان سيحصد لقب الكأس في النهاية.

ورحل جونياس عن بيراميدز ليتولى إيهاب جلال القيادة الفنية بدلا منه.

وقال جونياس عبر قناة النهار: "رفضت عدد من العروض بعد رحيلي عن وادي دجلة بسبب بحثي عن فريق كبير يملك لاعبين أصحاب جودة عالية، وهذا سبب عدم تدريبي لمدة عام ونصف".

وتابع "دربت بيراميدز في وقت حرج بسبب خروجهم من الكونفدرالية في ذلك التوقيت بالإضافة لخسارة في الدوري المصري بنتيجة كبيرة".

وأضاف مدرب بيراميدز السابق "عندما توليت القيادة كانت حالة اللاعبين ليست في أفضل حال بسبب اهتزاز ثقتهم، وخضت 3 مباريات في أول 9 أيام بينهم الأهلي وإنبي وذلك جعل الأمر صعبا لتدريب اللاعبين على طريقتي".

وشدد "عندما امتلكنا وقت أطول حدث تطور في الأداء وحققنا الفوز على المقاولون".

وكشف تاكيس جونياس"خلال تدريبي لابد أن أتعامل بطرق معينة لأنني اكتشفت أن بعض اللاعبين لا يعلمون بعض الأساسيات، مثلا هناك من لا يعلم كيف يدافع بطريقة 1 ضد 1 أو مدافع ضد 2 هل يذهب للكرة أو مع اللاعب الآخر، من المفترض علمهم ذلك من مرحلة الناشئين".

وعن سبب رحيله أوضح "أعتقد قرار إقالتي من بيراميدز ليس قرار ممدوح عيد وإذا كان قراره كنت سأستمر، سبب رحيلي الذي قيل لي هو رغبتهم في التعاقد مع مدير فني مصري وأنا أصدق دائما ما يقال لي".

وشدد تاكيس "أتمنى التوفيق لإيهاب جلال المدرب الحالي لبيراميدز لأنه من أفضل المدربين المصريين وهو محظوظ بقيادة فريق جيد جدا".

وأعرب عن ثقته "أعتقد أنه لو كانت لدي فرصة لاستكمال مشوار بيراميدز في كأس مصر كنت سأحصد اللقب في النهاية".

واختتم تصريحاته عن وجود الأهلي في طريق بيراميدز بالكأس "حصلنا على دفعة قوية خلال المباريات الأخيرة في الدوري عكس الأهلي لم تكن نتائجه جيدة".