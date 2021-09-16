تصنيف فيفا – مصر تتراجع.. وإنجلترا تتقدم للثالث

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 11:58

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدف أفشة في أنجولا

تراجع منتخب مصر مركزين للخلف في التصنيف العالمي لشهر سبتمبر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

واحتل منتخب مصر المركز الـ48 عالميا بدلا من الـ46، فيما احتفظ بالمركز السادس إفريقيا، والخامس عربيا.

أخبار متعلقة
اسكواش - خماسي مصري إلى نصف نهائي "سي آي بي" مصر المفتوحة أمام الأهرامات وائل جمعة: نتمنى انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر في مباراتي ليبيا ضياء السيد يكشف تفاصيل الاجتماع مع كيروش.. وموعد معسكر منتخب مصر كيروش يحدد موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمبارتي ليبيا

من جهة أخرى، تقدمت إنجلترا إلى المركز الثالث عالميا على حساب فرنسا، فيما تقدمت البرتغال إلى المركز السابع بدلا من إيطاليا.

وتقدمت الدنمارك إلى المركز العاشر، لتدخل تصنيف العشرة الكبار، فيما تراجعت أمريكا إلى المركز الـ13.

ويأتي ترتيب أول 10 منتخبات إفريقيا كالتالي:

1- السنغال – المركز الـ20 عالميا.

2- تونس - المركز الـ25 عالميا.

3- الجزائر - المركز الـ30 عالميا.

4- المغرب - المركز الـ33 عالميا.

5- نيجيريا - المركز الـ34 عالميا.

_ _ _

6- مصر - المركز الـ48 عالميا.

7- غانا المركز الـ53 عالميا.

8- كوت ديفوار - المركز الـ54 عالميا.

9- الكاميرون - المركز الـ58 عالميا.

10 - مالي - المركز الـ61 عالميا.

ويأتي ترتيب أول 10 منتخبات عالميا كالتالي:

1- بلجيكا

2- البرازيل

3- إنجلترا

4- فرنسا

5- إيطاليا

6- الأرجنتين

7- البرتغال

8- إسبانيا

9- المكسيك

10- الدنمارك

منتخب مصر تصنيف فيفا
نرشح لكم
كأس أمم إفريقيا - سلبية مسحة منتخب مصر.. وحجازي إلى ألمانيا لتلقي العلاج سفير مصر بالكاميرون لـ في الجول: الحديث عن إيجابية مسحة صلاح كذب.. ورسالة للجماهير خبر في الجول – الشناوي يغيب عن مشاركة الأهلي بالكامل في كأس العالم للأندية بكاري جاساما يدير لقاء مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا
أخر الأخبار
عبد القادر: جمهور الأهلي كان يدعمني منذ كنت لاعبا في سموحة.. ومتفائل بتحقيق كأس العالم 3 دقيقة | كأس العالم للأندية
بونو أفضل لاعب إفريقي في الدور الأول بالدوري الإسباني 5 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – مصطفى شوبير ومغربي يسافران إلى الإمارات للانضمام لبعثة الأهلي 7 دقيقة | كأس العالم للأندية
مدافع ليفربول ينتقل إلى فولام 13 دقيقة | ميركاتو
كأس أمم إفريقيا - سلبية مسحة منتخب مصر.. وحجازي إلى ألمانيا لتلقي العلاج 21 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خبر في الجول – إيجابية مسحة مرتجي وحارس الأهلي الشاب في الإمارات 46 دقيقة | كأس العالم للأندية
فلاهوفيتش: رقم 7 لا يعني لي شيء في يوفنتوس.. وأريد أن أدخل إلى الفريق متواضعا 47 دقيقة | الدوري الإيطالي
مانشستر سيتي يحافظ على جوهرته البرتغالية حتى 2027 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي