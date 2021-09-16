تصنيف فيفا – مصر تتراجع.. وإنجلترا تتقدم للثالث

تراجع منتخب مصر مركزين للخلف في التصنيف العالمي لشهر سبتمبر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

واحتل منتخب مصر المركز الـ48 عالميا بدلا من الـ46، فيما احتفظ بالمركز السادس إفريقيا، والخامس عربيا.

من جهة أخرى، تقدمت إنجلترا إلى المركز الثالث عالميا على حساب فرنسا، فيما تقدمت البرتغال إلى المركز السابع بدلا من إيطاليا.

وتقدمت الدنمارك إلى المركز العاشر، لتدخل تصنيف العشرة الكبار، فيما تراجعت أمريكا إلى المركز الـ13.

ويأتي ترتيب أول 10 منتخبات إفريقيا كالتالي:

1- السنغال – المركز الـ20 عالميا.

2- تونس - المركز الـ25 عالميا.

3- الجزائر - المركز الـ30 عالميا.

4- المغرب - المركز الـ33 عالميا.

5- نيجيريا - المركز الـ34 عالميا.

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6- مصر - المركز الـ48 عالميا.

7- غانا المركز الـ53 عالميا.

8- كوت ديفوار - المركز الـ54 عالميا.

9- الكاميرون - المركز الـ58 عالميا.

10 - مالي - المركز الـ61 عالميا.

ويأتي ترتيب أول 10 منتخبات عالميا كالتالي:

1- بلجيكا

2- البرازيل

3- إنجلترا

4- فرنسا

5- إيطاليا

6- الأرجنتين

7- البرتغال

8- إسبانيا

9- المكسيك

10- الدنمارك