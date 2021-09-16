عدلي القيعي يعلن اعتزال العمل الإداري "لن أجد لحظة أجمل"

أعلن عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، اعتزاله العمل الإداري نهائيا.

وقال عدلي القيعي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أقول للخطيب، أنت علمتني أهمية لحظة الاختيار، وأنت اخترت الاعتزال في أعظم لحظاتك وقت الفوز ببطولة إفريقيا رغم قدرتك على اللعب لسنتين".

وأضاف "الآن، أنا أستأذنك أن أعتزل وتقبل اعتذاري هذه المرة، وإن كنت سأعتزل احتراف النادي الأهلي، فلن أعتزل عشقه".

مهدنس الصفقات كما لقبته الجماهير أتم "لن أجد لحظة ولا مباراة اعتزال أجمل من تكريم الأمس".

طالع سلسلة FilGoal.com السابقة عن مسيرة عدلي القيعي الناجحة باسم "أنا مهندس الصفقات". (طالع التفاصيل)

ويعمل عدلي القيعي داخل جدران النادي الأهلي منذ عام 1965 وحتى الآن. وعلى مدار 56 عاما، تولى العديد من المناصب، بداية من مدير عام تنس الطاولة في النادي، مرورا بتأسيس مجلة النادي الأهلي عام 1974، وصولا إلى تولي منصب مستشار التعاقدات للنادي.

وفيما يلي مناصب عدلي القيعي داخل النادي الأهلي على مدار 56 عاما.

-مدير عام تنس الطاولة في النادي الأهلي. 1965 إلى 1976.

-تأسيس مجلة النادي الأهلي عام 1974.

-عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. 1975 إلى 1980.

-المشرف العام على النشاط الرياضي. 1985 إلى 1987.

-مدير عام النادي الأهلي. 1993 إلى 1998.

-مسؤول إدارة التسويق والاستثمار الرياضي للنادي الأهلي ومدير التعاقدات في النادي. منذ عام 2001 ولفترة طويلة.

-المسؤول عن انتقالات اللاعبين وتطبيق الاحتراف بالنادي الأهلي.

-مستشار لجنة الكرة لشئون الاحتراف وانتقالات اللاعبين.

-المشاركة في إنشاء شركة الأهلي الرقمية للإدارة الإعلامية.