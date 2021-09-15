عبد الفتاح: غربال يدير سوبر الأهلي والجيش.. ونرفض الحكام الأجانب لمباريات الدوري

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 23:32

كتب : FilGoal

بيدرو بنعلي - مدرب نهضة بركان - مصطفى غربال - السوبر الإفريقي

الأهلي طلائع الجيش مصطفى غربال عصام عبد الفتاح
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