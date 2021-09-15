عبد الفتاح: غربال يدير سوبر الأهلي والجيش.. ونرفض الحكام الأجانب لمباريات الدوري الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 23:32 كتب : FilGoal بيدرو بنعلي - مدرب نهضة بركان - مصطفى غربال - السوبر الإفريقي الأهلي طلائع الجيش مصطفى غربال عصام عبد الفتاح نرشح لكم أخر الأخبار عبد الفتاح: غربال يدير سوبر الأهلي والجيش.. ونرفض الحكام الأجانب لمباريات الدوري 9 دقيقة | الدوري المصري أحمد عيد لـ في الجول: رحلت عن الزمالك لأشارك باستمرار.. سأعود أقوى 26 دقيقة | الدوري المصري عودة كلاسيكية.. ليفربول يهزم ميلان في مباراة درامية وصلاح يكتب تاريخا جديدا 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا هاتريك نكونكو التاريخي لا يكفي لايبزيج.. سيتي ينتصر بسداسية 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا سوبر "هاتريك" هالر يكرر إنجاز فان باستن ويقود أياكس لسحق سبورتنج بخماسية 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا كورتوا لديهم لا خوف عليهم.. ريال مدريد يقتل إنتر 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا كلوب بروج يُحبط سان جيرمان في ظهور ميسي الأوروبي الأول 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا بعد هدفه في ميلان.. رقم جديد باسم محمد صلاح في مئويته على أنفيلد ساعة | دوري أبطال أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. عودة كلاسيكية.. ليفربول يهزم ميلان في مباراة درامية وصلاح يكتب تاريخا جديدا كورتوا لديهم لا خوف عليهم.. ريال مدريد يقتل إنتر كلوب بروج يُحبط سان جيرمان في ظهور ميسي الأوروبي الأول هاتريك نكونكو التاريخي لا يكفي لايبزيج.. سيتي ينتصر بسداسية بعد هدفه في ميلان.. رقم جديد باسم محمد صلاح في مئويته على أنفيلد الأكثر مشاهدة 1 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 2 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 3 شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد 4 خبر في الجول – فيوتشر يضم ثنائي وادي دجلة "مقابل 27 مليون جنيه" أمس اليوم غدا دوري أبطال أوروبا 0 برشلونة 3 بايرن ميونيخ انتهت دوري أبطال أوروبا 0 مالمو 3 يوفنتوس انتهت دوري أبطال أوروبا 1 تشيلسي 0 زينيت انتهت دوري أبطال أوروبا 2 فياريال 2 أتالانتا انتهت دوري أبطال أوروبا 0 ليل 0 فولفسبورج انتهت دوري أبطال أوروبا 0 إنتر ميلان 1 ريال مدريد انتهت دوري أبطال أوروبا 3 ليفربول 2 ميلان انتهت دوري أبطال أوروبا 1 كلوب بروج 1 باريس سان جيرمان انتهت دوري أبطال أوروبا 6 مانشستر سيتي 3 لايبزج انتهت دوري أبطال أوروبا 1 بشكتاش 2 بوروسيا دورتموند انتهت الدوري الأوروبي - باير ليفركوزن - فرينكفاروزي لم تبدأ 18:45 الدوري الأوروبي - دينامو زغرب - وست هام يونايتد لم تبدأ 18:45 الدوري الأوروبي - جالاتا سراي - لاتسيو لم تبدأ 18:45 الدوري الأوروبي - ليستر سيتي - نابولي لم تبدأ 21:00 الدوري الأوروبي - موناكو - شتورم جراتس لم تبدأ 21:00 قد ينال إعجابك