مباشر ليلة الأبطال - ليفربول (2)-(2) ميلان.. صلاح والتعاااادل

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 20:36

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثاني في ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول، وميلان، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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ق. 55 تصويبة من أوريجي بجانب القائم.

ق. 48 جووووووووول التعااادل عن طريق محمد صلاح. تبادل رائع للكرة بين صلاح وأوريجي وصلاح ينفرد ويسدد في المرمى مسجلا التعادل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 جوووول ثاااني عن طريق براهيم دياز. لياو ينطلق على الجهة اليسرى ويمرر إلى ريبيتش الذي يرسل عرضية يسددها ثيو هيرنانديز وينقذها روبيرتسون لكن دياز تابعها في المرمى.

ق. 41 جووووول التعاااد لميلان عن طريق أنتي ريبيتش. بينية من لياو إلى ريبيتش الذي يسدد من لمسة واحدة في شباك أليسون.

ق. 29 تصويبة جديدة من محمد صلاح يتصدى لها مايجنان إلى ركنية.

ق. 13 أوووه محمد صلاح يهدر ركلة الجزاء بعد أن تصدى لها مايك مايجنان.

ق. 12 ركلة جزاااء لليفربول بعد تصويبة من روبيرتسون تصطدم بيد إسماعيل بن ناصر.

ق. 11 صلاح يراوغ بمهارة فائقة ويسدد لكن توموري يتدخل في اللحظة الأخيرة.

ق. 9 جووووول اوووول. بينية من صلاح إلى ترينت أرنولد ال1ي يخترق منطقة الجزاء ويسدد عرضية تصطدم بالدفاع وتسكن الشباك.

ق. 7 ركنية من أرنولد يقابلها جويل ماتيب برأسية يتصدى لها مايك مايجنان

بداية المباراة

ليلة الأبطال ليفربول ميلان
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