مباشر ليلة الأبطال - إنتر ميلان (0)-(0) ريال مدريد.. محاولات بيضاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان ضد ريال مدريد في الجولة الأولى لمجموعات دوري الأبطال، التي تقام بملعب جوسيبي مياتزا.

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ق 42: دزيكو يسدد وكورتوا يواصل التألق

ق 37: تسديدة رائعة من بروزوفيتش تمر جوار القائم في فرصة خطيرة لإنتر

ق 36: رأسية جديدة من لاوتارو تمر جوار المرمى

ق 18: رأسية خطيرة من لاوتارو وكورتوا يتألق أمامه

ق 8: اختراق من دزيكو وتسديدة وإنقاذ من كورتوا

انطلاق المباراة