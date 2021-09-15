مباشر ليلة الأبطال - إنتر ميلان (0)-(0) ريال مدريد.. محاولات بيضاء
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 20:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان ضد ريال مدريد في الجولة الأولى لمجموعات دوري الأبطال، التي تقام بملعب جوسيبي مياتزا.
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ق 42: دزيكو يسدد وكورتوا يواصل التألق
ق 37: تسديدة رائعة من بروزوفيتش تمر جوار القائم في فرصة خطيرة لإنتر
ق 36: رأسية جديدة من لاوتارو تمر جوار المرمى
ق 18: رأسية خطيرة من لاوتارو وكورتوا يتألق أمامه
ق 8: اختراق من دزيكو وتسديدة وإنقاذ من كورتوا
انطلاق المباراة