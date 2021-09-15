الترجي يتعاقد مع موسى كوناتي

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 13:38

كتب : FilGoal

موسى كوناتي

أعلن نادي الترجي التونسي تعاقده مع المهاجم السنغالي موسى كوناتي قادما من ديجون الفرنسي.

وينتقل ابن الـ28 عاما معارا للفريق التونسي لمدة عام مع أحقية الشراء.

كوناتي لعب سابقا في صفوف كراسنودار الروسي وجنوى الإيطالي وسيون السويسري وأميان وديجون في فرنسا.

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بحسب التقارير الصحفية التركية، فإن اللاعب كان قريبا من الانتقال إلى مالاتيا سبور قبل أن يدخل الترجي على الخط للتعاقد معه.

كوناتي شارك في 32 مباراة الموسم الماضي مع ديجون سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.

الترجي أعلن رحيل مدربه معين الشعباني في وقت سابق ليتولي راضي الجعايدي مهمة تدريب الفريق.

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