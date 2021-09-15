دوري الأبطال - ميسي ونيمار ومبابي قد يظهرون معا للمرة الأولى مع باريس أمام بروج

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 12:52

كتب : عبد الرحمن فوزي

ميسي نيمار مبابي

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي على إمكانية مشاركة ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار لأول مرة في التشكيل سويا في مباراة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء مع كلوب بروج في الجولة الأدوى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا والتي ستقام على ملعب الأخير.

وقال بوكيتينو خلا المؤتمر الصحفي للمباراة: "أنا مع من يرغبون في مشاهدة الثلاثي معا مثل أي شخص آخر، سأكون مجنونا إن لم أتمنى مشاهدتهم يلعبون معا. ربما سنشاهد ذلك أمام كلوب بروج".

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وتابع "بتلك الأسماء ربما يمكنك أن تشعر بأننا الفريق الذي سيفوز، ولكن تشيلسي حامل اللقب هو الفريق المرشح للفوز".

وأضاف "لقد عززوا قوتهم وأنفقوا أموالا أكثر بكثير من باريس سان جيرمان، لكن ليس لدي مشكلة".

وأتم "نحن فريق اشترى العديد من اللاعبين هذا الصيف وجندنا بعض الأسماء الكبيرة جدا، ولكن علينا تحويل كل هذا كفريق كما فعل تشيلسي في العام الماضي".

وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان في المجموعة الأولى بجانب كل من مانشستر سيتي، وكلوب بروج، ولايبزج.

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