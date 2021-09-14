المصري يجدد تعاقده مع فريد شوقي

الاحتفاظ بنجومنا الحاليين قد لا يقل في الأهمية، إن لم يزيد عن استقدام لاعبين جدد وخاصًة إذا ما كان هؤلاء اللاعبين بقيمة وقدر نجمنا فريد شوقي الذي جدد تعاقده مع النسور الخضر لأربعة مواسم مقبلة 👌💚#AlMasrySC pic.twitter.com/WJqlYfUIzE