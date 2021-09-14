استراحة دوري الأبطال - برشلونة (0)-(1) بايرن.. تقدم ألماني في الشوط الأول
الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 20:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد بايرن ميونيخ في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا.
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ق 33: جوووول توماس مولر والأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء غيرت مسارها إلى المرمى بعدما اصطدمت الكرة بإريك جارسيا
ق 27: ضغط قوي من بايرن في محاولة لإحراز هدف التقدم
ق 19: شتيجن يتألق وينقذ هدفا مؤكدا من ساني
ق 10: دفعة من أراخو لـ روبرت ليفالندوفسكي والأخير يطالب بركلة جزاء والحكم يشير إلى استمرار اللعب
انطلاق المباراة
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