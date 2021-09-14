استراحة دوري الأبطال - برشلونة (0)-(1) بايرن.. تقدم ألماني في الشوط الأول

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 20:21

كتب : FilGoal

برشلونة - بايرن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد بايرن ميونيخ في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

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ق 33: جوووول توماس مولر والأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء غيرت مسارها إلى المرمى بعدما اصطدمت الكرة بإريك جارسيا

ق 27: ضغط قوي من بايرن في محاولة لإحراز هدف التقدم

ق 19: شتيجن يتألق وينقذ هدفا مؤكدا من ساني

ق 10: دفعة من أراخو لـ روبرت ليفالندوفسكي والأخير يطالب بركلة جزاء والحكم يشير إلى استمرار اللعب

انطلاق المباراة

برشلونة بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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