ألابا: لم أقصد استفزاز بايرن ميونيخ بتقبيلي لشعار ريال مدريد

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 19:34

كتب : عبد الرحمن فوزي

دافيد ألابا

دافيد ألابا

شدد دافيد ألابا لاعب ريال مدريد على أنه لم يقصد استفزاز بايرن ميونيخ أو جماهيره بتقبيله لشعار النادي أثناء تقديمه كلاعب جديد.

وانضم ألابا لريال مدريد في فترة الانتقالات الماضية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بايرن ميونيخ.

وقال ألابا في حواره مع صحيفة بيلد الألمانية: "كان يوما مثير وعاطفيا للغاية، كنت سعيدا بوصولي أخيرا لريال مدريد، وأردت أن أظهر استعدادي لمواجهة تحد جديد".

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واستمر "لم أرغب في استفزاز أي شخص بتقبيلي لشعار ريال مدريد ولا أن أقلل من بايرن ميونيخ والمشجعين، لقد أمضيت 13 عاما رائعين هنا، كانت عاطفية إيجابية للغاية".

واستمر "تمكنت من التطور كشخص وكلاعب ودعمتني الجماهير دائما ولن أسناهم أبدا، ساحترم النادي وأحبه دائما لن يغير ذلك أي شيء".

وتحدث ألابا عن حصوله على رقم راموس في ريال مدريد قائلا: "رقم 27 الذي ارتديته في بايرن ميونيخ غير مسموح به في إسبانيا".

وتابع "النادي أرادني أن ارتدي رقم 4 وهو رقم أسطورة ومثل أعلى داخل وخارج الملعب، ولكن أنا ألابا لا أريد أن أقارن بلاعبين آخرين، بالأريد أن أكتب تاريخي الخاص مع ريال مدريد، والشيء الأهم هو الأداء في الملعب بغض النظر عن رقم القميص".

وأضاف "كان لدي علاقة جيدة جدا مع رومينيجيه ومازالت كذلك، عندما قررت ترك بايرن ميونيخ وخوض تحد جديد أخبرته بأنني أفعل ذلك لأطور نفسي كرياضي، أردت أن أفعل شيئا جديدا وهو فهم ذلك وتمنى لي الأفضل".

وأتم "كان لدي وداع رائع، كنا جميعا في أليانز أرينا بعد المباراة الأخيرة، أنا ممتن جدا لبايرن ميونيخ ليس فقط في مسيرتي ولكن في حياتي".

وشارك ألابا مع ريال مدريد منذ بداية الموسم في ثلاث مباريات، وتمكن خلالهم من صنع هدف.

الدوري الإسباني دافيد آلابا ريال مديد بايرن ميونيخ
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