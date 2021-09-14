انتهت دوري الأبطال - يانج بويز (2) - (1) مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 18:27

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد يانج بويز دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد أمام يانج بويز في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا بمشاركة كريستيانو رونالدو.

تابع المباراة مباشرة من هنا

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ق95: هدف ثان قاتل لـ يانج بويز عن طريق جوردان سيباتشو بعد خطأ من جيسي لينجارد

ق88: دخول أنتوني مارسيال وخروج فريد

ق78: أحد المشجعين يقتحم الملعب قبل أن ينجح الأمن في إبعاده

ق69: خروج برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو ودخول نيمانيا ماتيتش وجيسي لينجارد

ق66: هدف التعادل ليانج بويز السويسري عن طريق نيكولاس نجاماليو

ق64: بطاقة صفراء على رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد

ق55: رونالدو يسقط في منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء ولكن الحكم يطلب استمرار اللعب

ق50: كريستوفر بيريرا يتلقى البطاقة الصفراء من يانج بويز بعد تدخل على برونو فيرنانديز

ق46: التغيير الأول ليانج بويز بخروج فيسينت سييرو ودخول جوردان سيباتشو

ق46: التغيير الثاني لمانشستر يونايتد بدخول رافائيل فاران في مكان دوني فان دي بيك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: بطاقة صفراء على كريستيان فاسناخت لاعب يانج بويز

ق38: كريستيان فاسناخت يهدر أخطر فرص يانج بويز بعد كرة عرضية وتسديدة من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم

ق37: خروج جادون سانشو ودخول ديوجو دالو

ق35: بطاقة حمراء لوان بيساكا لاعب مانشستر يونايتد بعد تدخل قوي على ميشاك إيليا

ق25: حارس يانج بويز يبعد فرصة خطيرة من كريستيانو رونالدو

ق24: فاسناخت يسدد من مسافة بعيدة ودي خيا يتألق

ق19: تسديدة من جارسيا لاعب يونج بويز تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

ق14: رونالدو يسجل أول أهداف المباراة بعد تمريرة من برونو فيرنانديز

ق5: تمريرة من لوك شاو إلى جادون سانشو المتواجد في منطقة الجزاء ولكنه لا ينجح في استلام الكرة بشكل صحيح لتصل لحارس المرمى

ق3: تسديدة من ميشاك إيليا لاعب يانج بويز بجوار القائم

بداية المباراة

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