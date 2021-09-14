انتهت دوري الأبطال - يانج بويز (2) - (1) مانشستر يونايتد
الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 18:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد أمام يانج بويز في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا بمشاركة كريستيانو رونالدو.
كريستيانو رونالدو
النادي : مانشستر يونايتد
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ق95: هدف ثان قاتل لـ يانج بويز عن طريق جوردان سيباتشو بعد خطأ من جيسي لينجارد
ق88: دخول أنتوني مارسيال وخروج فريد
ق78: أحد المشجعين يقتحم الملعب قبل أن ينجح الأمن في إبعاده
ق69: خروج برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو ودخول نيمانيا ماتيتش وجيسي لينجارد
ق66: هدف التعادل ليانج بويز السويسري عن طريق نيكولاس نجاماليو
ق64: بطاقة صفراء على رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد
ق55: رونالدو يسقط في منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء ولكن الحكم يطلب استمرار اللعب
ق50: كريستوفر بيريرا يتلقى البطاقة الصفراء من يانج بويز بعد تدخل على برونو فيرنانديز
ق46: التغيير الأول ليانج بويز بخروج فيسينت سييرو ودخول جوردان سيباتشو
ق46: التغيير الثاني لمانشستر يونايتد بدخول رافائيل فاران في مكان دوني فان دي بيك
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45: بطاقة صفراء على كريستيان فاسناخت لاعب يانج بويز
ق38: كريستيان فاسناخت يهدر أخطر فرص يانج بويز بعد كرة عرضية وتسديدة من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم
ق37: خروج جادون سانشو ودخول ديوجو دالو
ق35: بطاقة حمراء لوان بيساكا لاعب مانشستر يونايتد بعد تدخل قوي على ميشاك إيليا
ق25: حارس يانج بويز يبعد فرصة خطيرة من كريستيانو رونالدو
ق24: فاسناخت يسدد من مسافة بعيدة ودي خيا يتألق
ق19: تسديدة من جارسيا لاعب يونج بويز تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية
ق14: رونالدو يسجل أول أهداف المباراة بعد تمريرة من برونو فيرنانديز
ق5: تمريرة من لوك شاو إلى جادون سانشو المتواجد في منطقة الجزاء ولكنه لا ينجح في استلام الكرة بشكل صحيح لتصل لحارس المرمى
ق3: تسديدة من ميشاك إيليا لاعب يانج بويز بجوار القائم
بداية المباراة