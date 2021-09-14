انتهت دوري الأبطال - يانج بويز (2) - (1) مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد أمام يانج بويز في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا بمشاركة كريستيانو رونالدو.

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ق95: هدف ثان قاتل لـ يانج بويز عن طريق جوردان سيباتشو بعد خطأ من جيسي لينجارد

ق88: دخول أنتوني مارسيال وخروج فريد

ق78: أحد المشجعين يقتحم الملعب قبل أن ينجح الأمن في إبعاده

ق69: خروج برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو ودخول نيمانيا ماتيتش وجيسي لينجارد

ق66: هدف التعادل ليانج بويز السويسري عن طريق نيكولاس نجاماليو

ق64: بطاقة صفراء على رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد

ق55: رونالدو يسقط في منطقة الجزاء ويطالب بركلة جزاء ولكن الحكم يطلب استمرار اللعب

ق50: كريستوفر بيريرا يتلقى البطاقة الصفراء من يانج بويز بعد تدخل على برونو فيرنانديز

ق46: التغيير الأول ليانج بويز بخروج فيسينت سييرو ودخول جوردان سيباتشو

ق46: التغيير الثاني لمانشستر يونايتد بدخول رافائيل فاران في مكان دوني فان دي بيك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: بطاقة صفراء على كريستيان فاسناخت لاعب يانج بويز

ق38: كريستيان فاسناخت يهدر أخطر فرص يانج بويز بعد كرة عرضية وتسديدة من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم

ق37: خروج جادون سانشو ودخول ديوجو دالو

ق35: بطاقة حمراء لوان بيساكا لاعب مانشستر يونايتد بعد تدخل قوي على ميشاك إيليا

ق25: حارس يانج بويز يبعد فرصة خطيرة من كريستيانو رونالدو

ق24: فاسناخت يسدد من مسافة بعيدة ودي خيا يتألق

ق19: تسديدة من جارسيا لاعب يونج بويز تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

ق14: رونالدو يسجل أول أهداف المباراة بعد تمريرة من برونو فيرنانديز

ق5: تمريرة من لوك شاو إلى جادون سانشو المتواجد في منطقة الجزاء ولكنه لا ينجح في استلام الكرة بشكل صحيح لتصل لحارس المرمى

ق3: تسديدة من ميشاك إيليا لاعب يانج بويز بجوار القائم

بداية المباراة