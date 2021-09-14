اتحاد الكرة في بيان رسمي: نسير في تنفيذ خارطة الطريق لانتخاب مجلس إدارة

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 14:56

كتب : FilGoal

أحمد مجاهد

أكد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد أنه ماض في تنفيذ خارطة الطريقة لانتخاب مجلس إدارة جديد للجبلاية.

ونشر اتحاد الكرة المصري بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء جاء فيه التالي:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أنه ماض في تنفيذ خارطة الطريق التي تؤدي إلى انتخاب مجلس إدارة للاتحاد، وأنه في انتظار نشر لائحة النظام الأساسي الجديدة للاتحاد في الجريدة الرسمية، حيث تم ارسالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اجراءات نشرها حتى يمكن للاتحاد الدعوة للانتخابات وفق اللائحة والقانون.

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وكان الاتحاد المصري برئاسة أحمد مجاهد قد حاول اجراء الانتخابات في شهر يناير الماضي فور تسلمه المهمة إلا أن القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا حالت دون ذلك، كما حاول عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في مقترحات الأعضاء بتعديل بعض بنود اللائحة الا أن الاتحاد الدولي رأي أن يترك الأمر لمجلس الإدارة المنتخب، كما سعت اللجنة المكلفة لإدارة الاتحاد لإجراء الانتخابات قبل انتهاء مدتها في 31 يوليو الماضي ، إلا أن القانون نص على اقامة الانتخابات بعد الدورة الأولمبية وليس اثناء اقامتها.

ماذا حدث؟

اجتمع أمس الإثنين 51 ناديا في أحد فنادق القاهرة وطالبوا عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة بعض بنود اللائحة.

بالإضافة لتفويض أربعة منهم للسفر إلى فيفا للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة لاتحاد الكرة.

ويعد هذا هو أول رد رسمي من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة على اجتماع الأندية.

أحمد مجاهد اتحاد الكرة
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