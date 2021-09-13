بوكيتينو: لم أتوقع انضمام ميسي إلى سان جيرمان

لم يتوقع ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان أنه سيكون بمقدوره تدريب ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وانضم ميسي إلى سان جيرمان قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع النادي الإسباني.

وتحدث بوكيتينو لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الرسمي اليوم الإثنين قائلا: "ربما أنا لست أنسب شخص لوصف ميسي".

وواصل "هناك الكثير من الأشخاص الذين يملكون قاموسا من المفردات أكثر مني يستطيعون وصفه بما هو أقرب للحقيقة".

وتابع المدرب الأرجنتيني حديثه "سيظل ميسي ضمن الأفضل في العالم، منذ انضمامه إلينا تأقلم سريعا ويتدرب جيدا ويحاول الوصول لأعلى مستوى ممكن له".

وأضاف "لم أتوقع إننا بإمكاننا ضمه، وعندما سنحت الفرصة لنا كل شيء سار سريعا بطريقة لا يمكن إدراكها على الفور".

وأردف مدرب توتنام الأسبق "مع ذلك هناك ارتباط بيننا فكل منا أرجنتيني ويشجع نيولز أولد بويز وكل منا نشأ في روزاريو".

وأتم بوكيتينو تصريحاته "لقد أعجبت بميسي كثيرا عندما واجهته كمنافسن لذا اليوم أن يتدرب معنا أمر رائع، أتمنى أن ننجح سويا في تحقيق ما يستحقه النادي".