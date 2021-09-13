سكاي: بوجبا يرغب في تمديد تعاقده بعد البداية الرائعة للموسم

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 17:51

كتب : عبد الرحمن فوزي

بول بوجبا

كشفت شبكة |سكاي سبورتس" الإنجليزية عن تغير موقف بول بوجبا من البقاء في مانشستر يونايتد بعد بداية الموسم الجيدة التي حصل عليها الفريق.

وكانت التقارير تشير لرغبة بوجبا في الرحيل عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي تعاقد بوجبا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع مع أي فريق بداية من شهر يناير بشكل مجاني.

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ووفقا لسكاي فإن اللاعب على الرغم من كونه لم يتخذ قراره بعد، ولكن فكرة بقاؤه أصبحت هي الأقرب بعد التعاقد مع جادون سانشو ورافائيل فاران وكريستيانو رونالدو.

وشدد التقرير على وجود علاقة طيبة بين بوجبا وأولي جونار سولشاير مدرب الفريق وجميع اللاعبين في الفريق.

وعلى الرغم من إنها قد أصدرت تقارير تفيد برغبة اللاعب في الخروج من النادي، إلا أنه حاليا بدأ يفكر في البقاء خوصا بعد البداية الرائعة للفريق في الدوري بعدم تلقي أي هزيمة في المباريات الأربع الأولى.

وعلى الصعيد الشخصي فإن بوجبا أيضا قد حظى ببداية موسم رائعة، إذ أنه تمكن من صناعة سبعة أهداف خلال أربع مباريات.

وفقا للتقارير فإن ريال مدريد وباريس سان جيرمان هم أبرز الفرق التي تود التعاقد مع اللاعب بشكل مجاني في نهاية الموسم.

ويتصدر مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن تشيلسي وليفربول أصحاب نفس الرصيد من النقاط.

مانشستر يونايتد بول بوجبا
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