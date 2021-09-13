مباشر مباراة ودية - الأهلي (0) - (0) بتروجت.. بداية الشوط الثاني

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 16:35

كتب : FilGoal

الأهلي بتروجت مباراة ودية

يستقبل الأهلي نظيره بتروجت في مباراة ودية على ملعب مختار التتش.

المباراة تنطلق في الخامسة مساءً ويغطيها FilGoal.com لحظة بلحظة.

تشكيل الأهلي في المباراة

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمود وحيد

خط الوسط: العربي بدر - عمار حمدي

خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم كهربا - وليد سليمان - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: حسام حسن

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق40: حسام حسن كاد أن يفتتح التسجيل للأهلي بعد تمهيد للكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد بجوار القائم الأيمن

ق34: تسديدة من كهربا حاول خداع حارس بيتروجيت ولكنها جاءت بجوار القائم

ق30: أخطر فرص المباراة تضيع من وليد سليمان بعد انطلاقة من محمود وحيد وكرة عرضية يلعبها وليد سليمان برأسه فوق العارضة

ق25: سيطرة من الأهلي دون خطورة على المرمى

ق20: التعادل السلبي مستمر بين الفريقين

ق18: تسديدة من عبد الرحمن السكران لاعب بتروجيت بجوار القائم

ق7: فرصة أولى في المباراة بتسديدة من طاهر محمد طاهر وإكمال للكرة من رامي ربيعة فوق العارضة

بداية المباراة

الأهلي
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