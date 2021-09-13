مباشر مباراة ودية - الأهلي (0) - (0) بتروجت.. بداية الشوط الثاني
الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 16:35
كتب : FilGoal
يستقبل الأهلي نظيره بتروجت في مباراة ودية على ملعب مختار التتش.
المباراة تنطلق في الخامسة مساءً ويغطيها FilGoal.com لحظة بلحظة.
تشكيل الأهلي في المباراة
حراسة المرمى: علي لطفي
خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمود وحيد
خط الوسط: العربي بدر - عمار حمدي
خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم كهربا - وليد سليمان - طاهر محمد طاهر
خط الهجوم: حسام حسن
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق40: حسام حسن كاد أن يفتتح التسجيل للأهلي بعد تمهيد للكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد بجوار القائم الأيمن
ق34: تسديدة من كهربا حاول خداع حارس بيتروجيت ولكنها جاءت بجوار القائم
ق30: أخطر فرص المباراة تضيع من وليد سليمان بعد انطلاقة من محمود وحيد وكرة عرضية يلعبها وليد سليمان برأسه فوق العارضة
ق25: سيطرة من الأهلي دون خطورة على المرمى
ق20: التعادل السلبي مستمر بين الفريقين
ق18: تسديدة من عبد الرحمن السكران لاعب بتروجيت بجوار القائم
ق7: فرصة أولى في المباراة بتسديدة من طاهر محمد طاهر وإكمال للكرة من رامي ربيعة فوق العارضة
بداية المباراة