مباشر مباراة ودية - الأهلي (0) - (0) بتروجت.. أحمد عبد القادر يهدر ركلة جزاء
الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 16:35
كتب : FilGoal
يستقبل الأهلي نظيره بتروجت في مباراة ودية على ملعب مختار التتش.
المباراة تنطلق في الخامسة مساءً ويغطيها FilGoal.com لحظة بلحظة.
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ق88: تسديدة من محمد نور يتصدى لها مصطفى شوبير
ق85: محاولات مستمرة من الفريقين دون خطورة على المرمى
ق75: أحمد عبد القادر يهدر ركلة الجزاء، تسديدة في منتصف المرمى يمسكها الحارس
ق74: ضربة جزاء للأهلي بعد عرقلة محمد محمود
ق70: خروج زياد طارق ودخول محمد فخري
ق66: خروج العربي بدر
ق62: تسديدة قوية من محمود محمود فوق العارضة
بدأ الأهلي الشوط الثاني بالتشكيل التالي
حراسة المرمى: مصطفى شوبير
خط الدفاع: كريم فؤاد - عبد الرحمن جودة - محمد المغربي - محمد أشرف
خط الوسط والهجوم : العربي بدر- زياد طارق - أحمد عبد القادر - أحمد غريب - محمد محمود - أحمد عبد القادر
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق40: حسام حسن كاد أن يفتتح التسجيل للأهلي بعد تمهيد للكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد بجوار القائم الأيمن
ق34: تسديدة من كهربا حاول خداع حارس بيتروجيت ولكنها جاءت بجوار القائم
ق30: أخطر فرص المباراة تضيع من وليد سليمان بعد انطلاقة من محمود وحيد وكرة عرضية يلعبها وليد سليمان برأسه فوق العارضة
ق25: سيطرة من الأهلي دون خطورة على المرمى
ق20: التعادل السلبي مستمر بين الفريقين
ق18: تسديدة من عبد الرحمن السكران لاعب بتروجيت بجوار القائم
ق7: فرصة أولى في المباراة بتسديدة من طاهر محمد طاهر وإكمال للكرة من رامي ربيعة فوق العارضة
بداية المباراة
تشكيل الأهلي في المباراة
حراسة المرمى: علي لطفي
خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمود وحيد
خط الوسط: العربي بدر - عمار حمدي
خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم كهربا - وليد سليمان - طاهر محمد طاهر
خط الهجوم: حسام حسن