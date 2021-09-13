انتهت مباراة ودية - الأهلي (0) - (0) بتروجت

يستقبل الأهلي نظيره بتروجت في مباراة ودية على ملعب مختار التتش.

المباراة تنطلق في الخامسة مساءً ويغطيها FilGoal.com لحظة بلحظة.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق88: تسديدة من محمد نور يتصدى لها مصطفى شوبير

ق85: محاولات مستمرة من الفريقين دون خطورة على المرمى

ق75: أحمد عبد القادر يهدر ركلة الجزاء، تسديدة في منتصف المرمى يمسكها الحارس

ق74: ضربة جزاء للأهلي بعد عرقلة محمد محمود

ق70: خروج زياد طارق ودخول محمد فخري

ق66: خروج العربي بدر

ق62: تسديدة قوية من محمود محمود فوق العارضة

بدأ الأهلي الشوط الثاني بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: كريم فؤاد - عبد الرحمن جودة - محمد المغربي - محمد أشرف

خط الوسط والهجوم : العربي بدر- زياد طارق - أحمد عبد القادر - أحمد غريب - محمد محمود - أحمد عبد القادر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق40: حسام حسن كاد أن يفتتح التسجيل للأهلي بعد تمهيد للكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد بجوار القائم الأيمن

ق34: تسديدة من كهربا حاول خداع حارس بيتروجيت ولكنها جاءت بجوار القائم

ق30: أخطر فرص المباراة تضيع من وليد سليمان بعد انطلاقة من محمود وحيد وكرة عرضية يلعبها وليد سليمان برأسه فوق العارضة

ق25: سيطرة من الأهلي دون خطورة على المرمى

ق20: التعادل السلبي مستمر بين الفريقين

ق18: تسديدة من عبد الرحمن السكران لاعب بتروجيت بجوار القائم

ق7: فرصة أولى في المباراة بتسديدة من طاهر محمد طاهر وإكمال للكرة من رامي ربيعة فوق العارضة

بداية المباراة

تشكيل الأهلي في المباراة

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمود وحيد

خط الوسط: العربي بدر - عمار حمدي

خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم كهربا - وليد سليمان - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: حسام حسن