مباشر بطولة إفريقيا للطائرة - مصر (18) - (13) تونس.. نسور قرطاج يفوزون بالشوط الأول

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 15:49

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الطائرة

تلعب مصر أمام تونس في نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة في رواندا.

ويقدّم FilGoal.com تغطية مباشرةً للمباراة التي تنطلق في الرابعة مساءً.

**انطلاق المباراة قد يتأخر قليلا لحين انتهاء مواجة المغرب والكاميرون.

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معلومات عن المباراة

*الفائز يتأهل إلى بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 التي تستضيفها روسيا.

*تونس صاحبة الرقم القياسي في التتويج برصيد 10 ألقاب، بينما فازت مصر بـ 8 ألقاب.

*الفائز سيواجه الفائز من المغرب والكاميرون في المباراة النهائية التي تقام غدا الثلاثاء.

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انطلاق الشوط الثاني.

منتخب تونس يفوز بالشوط الأول بنتيجة 25-19.

انطلاق المباراة.

بطولة إفريقيا للطائرة
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