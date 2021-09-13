انتهت بطولة إفريقيا للطائرة - مصر (21) - (25) تونس.. نسور قرطاج إلى النهائي
الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 15:49
كتب : FilGoal
تلعب مصر أمام تونس في نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة في رواندا.
ويقدّم FilGoal.com تغطية مباشرةً للمباراة التي تنطلق في الرابعة مساءً.
**انطلاق المباراة قد يتأخر قليلا لحين انتهاء مواجة المغرب والكاميرون.
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معلومات عن المباراة
*الفائز يتأهل إلى بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 التي تستضيفها روسيا.
*تونس صاحبة الرقم القياسي في التتويج برصيد 10 ألقاب، بينما فازت مصر بـ 8 ألقاب.
*الفائز سيواجه الفائز من المغرب والكاميرون في المباراة النهائية التي تقام غدا الثلاثاء.
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منتخب تونس بفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-21 ويتأهل للنهائي بالانتصار في المباراة بنتيجة 3-1 ويلاقي الكاميرون.
انطلاق الشوط الرابع.
منتخب تونس يفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-14.
انطلاق الشوط الثالث.
منتخب مصر يفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25-16.
انطلاق الشوط الثاني.
منتخب تونس يفوز بالشوط الأول بنتيجة 25-19.
انطلاق المباراة.