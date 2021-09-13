انتهت بطولة إفريقيا للطائرة - مصر (21) - (25) تونس.. نسور قرطاج إلى النهائي

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 15:49

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الطائرة

تلعب مصر أمام تونس في نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة في رواندا.

ويقدّم FilGoal.com تغطية مباشرةً للمباراة التي تنطلق في الرابعة مساءً.

**انطلاق المباراة قد يتأخر قليلا لحين انتهاء مواجة المغرب والكاميرون.

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معلومات عن المباراة

*الفائز يتأهل إلى بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 التي تستضيفها روسيا.

*تونس صاحبة الرقم القياسي في التتويج برصيد 10 ألقاب، بينما فازت مصر بـ 8 ألقاب.

*الفائز سيواجه الفائز من المغرب والكاميرون في المباراة النهائية التي تقام غدا الثلاثاء.

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منتخب تونس بفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-21 ويتأهل للنهائي بالانتصار في المباراة بنتيجة 3-1 ويلاقي الكاميرون.

انطلاق الشوط الرابع.

منتخب تونس يفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-14.

انطلاق الشوط الثالث.

منتخب مصر يفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25-16.

انطلاق الشوط الثاني.

منتخب تونس يفوز بالشوط الأول بنتيجة 25-19.

انطلاق المباراة.

بطولة إفريقيا للطائرة
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