مباشر بطولة إفريقيا للطائرة - مصر تتحدى تونس
الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 15:49
كتب : FilGoal
تلعب مصر أمام تونس في نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة في رواندا.
ويقدّم FilGoal.com تغطية مباشرةً للمباراة التي تنطلق في الرابعة مساءً.
**انطلاق المباراة قد يتأخر قليلا لحين انتهاء مواجة المغرب والكاميرون.
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معلومات عن المباراة
*الفائز يتأهل إلى بطولة العالم للكرة الطائرة 2022 التي تستضيفها روسيا.
*تونس صاحبة الرقم القياسي في التتويج برصيد 10 ألقاب، بينما فازت مصر بـ 8 ألقاب.
*الفائز سيواجه الفائز من المغرب والكاميرون في المباراة النهائية التي تقام غدا الثلاثاء.
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