انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (5) (2) سيلتا فيجو.. انتصار عريض

يستقبل ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الرابعة للدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق.90 دخول مارسيلو ورودريجو بدلا من ميجيل وفينيسيوس

ق.88 جووووووووووول بنزيمة يكمل الهاتريك من ركلة جزاء

ق.87 ركلة جزاء لـ ريال مدريد بعد أن تلاعب فينيسيوس بدفاع سيلتا

ق.78 خروج مودريتش ودخول أسينسيو

ق.74 نوليتو يهدر فرصة إعادة سيلتا للمباراة بتسديدة رائعة مرت أعلى العارضة

ق.72 جووووووووووووول كامافينجا يسجل الرابع لـ ريال مدريد بعد تسديدة مودريتش التي تصدى لها ديتورو

ق.66 ديتورو يتألق أمام فينيسيوس الذي استغل خطأ دفاعيا قاتلا

ق.66 دخول كامافينجا بدلا من هازارد

ق.57 تصدٍ مزدوج من كورتوا يمنع التعادل السريع أمام أسباس وأوجوستو

ق.55 جوووووووووووول فينيسيوس يسجل الهدف الثالث

ق.46 جوووووووووووول ريال مدريد يسجل هدف التعادل برأسية بنزيمة بعد 43 ثانية من استئناف اللعب من عرضية ميجيل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.32 جووووووووول فرانكو تشيرفي يسجل الهدف الثاني لـ سيلتا بعد مرتدة قاتلة

ق.24 جووووووووووول بنزيمة يدرك التعادل بواسطة كريم بنزيمة بعد عرضية فالفيردي

ق.23 انطلاقة من هازارد وتسديدة أرضية يتصدى لها ديتورو

ق.15 تسديدة أرضية قوية من هازارد يمسكها ديتورو بثبات

ق.14 بنزيمة يقوم بعمل فردي رائع ويمرر إلى كاسيميرو الذي يسدد أعلى العارضة

ق.10 فينيسيوس يخترق من الجهة اليسرى ويسدد لكن الكرة تصطدم وتخرج إلى ركنية

ق.6 رأسية من فينيسيوس وديتورو حارس سيلتا يتصدى ببراعة

ق.4 جووووووووول سيلتا فيجو يسجل الهدف الأول بواسطة سانتي مينا بعد خطأ مشترك بين كاسيميرو وناتشو

بداية المباراة

**تكريم لورينزو سانز رئيس ريال مدريد السابق الذي توفي في مارس 2020 بعد إصابته بكورونا

بداية المباراة في التاسعة مساءً