رومينيجه عن مباراة الـ 8-2: ماحدث كان جنونا لن نعيش مثله مجددا

شدد كارل هاينتس رومينيجه، رئيس بايرن ميونخ السابق، على أهمية لقاء برشلونة وبايرن في دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات، مشيرا إلى أن ما حدث في المباراة الشهيرة بين بايرن وبرشلونة والتي انتهت بنتيجة 8-2 كان استثناءً.

وقال رومينيجه في حوار له مع صحيفة آس الإسبانية: "مباراة 8-2؟ كان الأمر جنونيا، اعتقدنا جميعا أننا في حلم، وسنستيقظ في وقت ما، لكنه لم يكن كذلك، لم أعش من قبل أبدا مثل هذا، وأعتقد أنني لن أعيش مرة اخرى مثله".

وأضاف "فوز البايرن على البارسا 8-2، ساعد الفريق على الإيمان بأن بإمكانهم الفوز بدوري أبطال أوروبا فعليا، ما فعله هانز فليك وفريقنا في لشبونة كان استثنائيا".

وعن مغادرة ليونيل ميسي لبرشلونة قال رومينيجه: "خلال 3 سنوات خسر الدوري الإسباني أسطورتين: رونالدو وميسي، كلاهما ترك فجوة من حيث التسويق لا يمكن تعويضها، أعتقد أن برشلونة أضطر إلى التخلي عن ميسي بسبب بعض العواقب".

وتابع بشأن منافسة الأندية ذات الإنفاق الكبير "قبل 10 سنوات كان علينا مواجهة هذه الأنواع من التحديات ومازلت فخور جدا بأننا لم نرتكب أي نوع من الجنون في هذا الصدد، وصلنا إلى نهائي دوري الابطال عدة مرات في العقد الأخير وحققنا لقبين، نحن فخورون بذلك".

وتحدث الرئيس السابق للبايرن عن الدعوة لبطولة دوري السوبر الأوروبي وأشار "فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، كان داعما لفكرة دوري السوبر ليج، إننا نتحدث عن رجل أعمال كبير، ولكن لا يتوافق مع قرارت الاتحاد الأوروبي أو فيفا، ولكن أنا متأكد أن هذه الفكرة ليست وليدة شهر أبريل الماضي، وإنما قبل ذلك بكثير".

وعما إذا كان هناك اتصال بينه وبين بيريز بشأن التوقيع مع مهاجم الفريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي قال رومينيجه: "لم يطلب مني بيريز هذا الأمر، هو يعلم جيدا أن ليفا ليس للبيع، إنني أقول دائما أن أفضل صفقتين انضموا إلى بايرن في الـ 30 عاما الماضية هما ليفاندوفسكي ومانويل نوير".

يذكر أن بايرن ميونخ يواجه برشلونة في بداية دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل على ملعب كامب نو.