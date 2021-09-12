تشكيل ريال مدريد – ميجيل أساسي رغم تعافي مارسيلو.. وعودة مودريتش

دفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد بالشاب ميجيل جوتييريز أساسيا في مواجهة سيلتا فيجو.

ريال مدريد يستقبل سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل الميرنجي مواصلة التعويل على ميجيل في مركز الظهير الأيسر رغم تعافي مارسيلو، فيما لا يتواجد فيرلان ميندي على دكة البدلاء رغم تواجده في قائمة المباراة يوم أمس.

وعاد لوكا مودريتش للعب أساسيا بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل عدة أسابيع، ويظهر ناتشو في عمق الدفاع كذلك بعد غيابه عن مباراة الجولة الماضية أمام ريال بيتيس للإصابة.

وبشكل مفاجئ، دفع أنشيلوتي بالرباعي اللاتيني: إيدير ميليتاو، وكاسيميرو، وفيدي فالفيردي، وفينيسيوس جونيور، منذ البداية، رغم عودتهم من رحلة سفر طويلة قبل يومين فقط بعد التواجد مع منتخباتهم في التوقف الدولي.

ويظهر الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا على مقاعد البدلاء، فيما يعود إدين هازارد للتشكيل الأساسي في غياب جاريث بيل المصاب.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – ميجيل جوتييريز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – إدين هازارد

دكة البدلاء: أندري لونين – لويس لوبيز – خيسوس فاييخو – مارسيلو – إدواردو كامافينجا - أنطونيو بلانكو – إيسكو ألاركون – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – رودريجو - ماريانو دياز

تشكيل سيلتا فيجو:

حراسة المرمى: ماتياس ديتورو

الدفاع: هوجو مايو – جيسون موريو – نيستور أراوخو – خابي جالان

الوسط: ريناتو تابيا – برايس مينديز – دينيس سواريز – فرانكو تشيفري

الهجوم: إياجو أسباس – سانتي مينا

دكة البدلاء: روبين بلانكو – أوكاي يوكوشلو – تياجو جالياردو – فران بيلتران – نوليتو – جوزيف أيدو – ميجيل بايزا – خوسيه فونتان – كيفن فاسكيز – أوجوستو سولاري