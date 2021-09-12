انتهت في إنجلترا - ليدز (0)-(3) ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليدز يونايتد ضد ليفربول في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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ويلعب محمد صلاح نجم منتخب مصر أساسيا مع ليفربول.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول بثلاثية

ق 93: جوووول ساديو ماني والثالث

ق 63: نزول هندرسون بدلا من إيليوت

ق 60: طرد باسكال سترويك بعد التدخل القوي مع إيليوت

ق 58: إصابة قوية لهارفي إيليوت

ق 49: جووووول فابينيو والثاني

ق 48: ماني وصلاح يهدرا فرصة خطيرة أمام الشباك الخالية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف صلاح

ق40: تسديدة من إيليوت تمر جوار المرمى

ق 27: ضغط قوي من ليفربول وإيليوت يهدر فرصة الثاني من عرضية روبرتسون

ق 26: ماني يهدر أمام الشباك الخالية بعد عرضية جوتا

ق 24: صلاح يصنع والحكم يلغي الهدف

ق 20: جووووول صلاح والأول بصناعة أرنولد

ق 15: جوتا يهدر فرصة خطيرة من صناعة صلاح

ق 5: أليسون يتألق مبكرا أمام رودريجو

انطلاق المباراة