استراحة في إنجلترا - ليدز (0)-(1) ليفربول.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 17:10

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في ليدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليدز يونايتد ضد ليفربول في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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ويلعب محمد صلاح نجم منتخب مصر أساسيا مع ليفربول.

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ق40: تسديدة من إيليوت تمر جوار المرمى

ق 27: ضغط قوي من ليفربول وإيليوت يهدر فرصة الثاني من عرضية روبرتسون

ق 26: ماني يهدر أمام الشباك الخالية بعد عرضية جوتا

ق 24: صلاح يصنع والحكم يلغي الهدف

ق 20: جووووول صلاح والأول بصناعة أرنولد

ق 15: جوتا يهدر فرصة خطيرة من صناعة صلاح

ق 5: أليسون يتألق مبكرا أمام رودريجو

انطلاق المباراة

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح
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