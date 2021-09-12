استراحة في إنجلترا - ليدز (0)-(1) ليفربول.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 17:10
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليدز يونايتد ضد ليفربول في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويلعب محمد صلاح نجم منتخب مصر أساسيا مع ليفربول.
ــــــــــــــ
ق40: تسديدة من إيليوت تمر جوار المرمى
ق 27: ضغط قوي من ليفربول وإيليوت يهدر فرصة الثاني من عرضية روبرتسون
ق 26: ماني يهدر أمام الشباك الخالية بعد عرضية جوتا
ق 24: صلاح يصنع والحكم يلغي الهدف
ق 20: جووووول صلاح والأول بصناعة أرنولد
ق 15: جوتا يهدر فرصة خطيرة من صناعة صلاح
ق 5: أليسون يتألق مبكرا أمام رودريجو
انطلاق المباراة