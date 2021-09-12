حسين لبيب: لن نواجه برشلونة من أجل التمثيل المشرف.. وهذا موقف الصفقات

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 00:05

كتب : FilGoal

الزمالك - التتويج

شدد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنه لم يحسم حتى الآن موقفه من الترشح للانتخابات مشيرا إلى أنه سيتم إقامة حفل كبير يضم لاعبي الفرق الجماعية في النادي.

وقال حسين لبيب في تصريحات لقناة الحياة: "ٍسأحسم موقفي من الترشح لانتخابات الزمالك أكتوبر المقبل".

وعن مواجهة برشلونة في كأس العالم للأندية وحلم العبور قال: "لا يوجد شيء صعب في الرياضة لابد أن نحاول ونحلم، قواعد البطولة تمنحنا إمكانية إضافة محترفين اثنين وسنجتمع مع المدرب وندرس الأسماء المرشحة. "نحن نلعب للفوز في أي مباراة ولن نذهب هناك للتمثيل المشرف فقط".

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وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في الثانية الأخيرة من المباراة التي أقيمت في صالة ملعب حسن مصطفى بفضل هدف قاتل من يحيى الدرع ليتأهل لكأس العالم للأندية.

وواصل عن احتفالية الزمالك " سيكون هناك حفل يضم لاعبي الـ4 فرق في النادي مع رموز نادي الزمالك، سيضم 400-500 فرد وفقا للإجراءات الاحترازية".

واستطرد في رسالة لجمهور الزمالك "يجب أن تفرحوا بعد الفوز بهذه البطولات، سنبذل كل ما لدينا لنحافظ على قوام الفرق ونستمر في الفوز، أطلب منهم عدم الاستعجال والسماح لنا بالعمل وسنكون عند حسن ظنكم".

على جانب آخر، قال حسين لبيب في تصريحات لقناة أون تايم سبوتس: "هناك 4 أو 5 أندية تريد لاعبين من الزمالك سواء من الشباب أو الفريق الأول، ونحن أيضا نريد ضم بعض اللاعبين ولا تزال المفاوضات مستمرة والإعلان سيكون وقت حسم جميع الأمور".

وأتم "سنعلن خلال ساعات تفاصيل المفاوضات مع حمدي النقاز بالكامل، وسنكشف عن كل ما حدث معه منذ رحيله عن الزمالك وحتى الآن".

الزمالك سيستأنف مبارياته في كأس مصر بمواجهة أسوان 2 أكتوبر المقبل لحساب الدور نصف النهائي

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