لوكاكو: حققت حلم الطفولة.. ولم أشك في جودة كوفاسيتش

أبدى روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي سعادته بتسجيل هدفه الأول في ملعب الفريق ستامفورد بريدج، وذلك في شباك أستون فيلا خلال فوز البلوز على الضيوف بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإنجليزي الممتاز.

روميلو لوكاكو النادي : تشيلسي

وقال لوكاكو في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "التسجيل هنا كان حلمي منذ سن 11 عاما. عملت بكل جهدي لأجل هذه اللحظة. أنا سعيد للغاية بالفوز حيث كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا. أظهرنا الرغبة في الفوز منذ الدقيقة الأولى وأنا سعيد بهذه النتيجة".

وأضاف "في إيطاليا كنت ألعب في دوري يجعلني أحظى بفرصة أو اثنين في المباراة ولذلك كان يجب أن أستغل هذه الفرص. أنا سعيد للغاية بوضعي الحالي، ونحن نواصل المضي قدما".

وعن المباراة قال المهاجم البلجيكي: "أستون فيلا كان جيدا للغاية وضغط بقوة خصوصا على الثلاثي الهجومي، حيث جعلوا الحياة صعبة علينا".

أما عن هدفه الأول أوضح لوكاكو "المدرب قال قبل المباراة أننا يجب أن نلعب للأمام بسرعة حين نستعيد الكرة. لم أكن أشك بجودة (ماتيو) كوفاسيتش (صانع الهدف الأول). كانت تمريرة عظيمة، وسبق لي اللعب مع (أكسيل) توانزيبي (في مانشستر يونايتد)، وهو يعرف أني ألعب بقدمي اليسرى، ولذلك حولتها إلى اليمنى".

وفي تصريحات تالية لـ "بي بي سي سبورت" قال لوكاكو: "كنت متأرجحا في بداية مسيرتي، ووجدت الاستمرارية في آخر 3 سنوات بالخبرة والعمل الجاد".

وتابع "إنها بداية جيدة ونحن نواصل العمل. نعرف أن هذا العالم سيكون تنافسيا للغاية، فهناك الكثير من الفرق التي تقاتل لأجل اللقب".

واختتم "كنا في كامل تركيزنا وتحفزنا، حتى وإن كانت مباراة صعبة. المدرب يحفزنا كل يوم، والفريق جائع للقتال على كل بطولة نشارك بها".

يذكر أن لوكاكو غادر تشيلسي في صيف 2014 إلى إيفرتون، ومنه إلى مانشستر يونايتد ثم إلى إنتر ميلان الإيطالي، حتى عاد في صيف العام الحالي مقابل 115 مليون يورو.