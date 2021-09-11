انتهت في إنجلترا - تشيلسي (3)-(0) أستون فيلا

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 18:16

كتب : FilGoal

لوكاكو - تشيلسي ضد أستون فيلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي وأستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز تشيلسي بثلاثية دون رد

ق 93: جوووووووووول لوكاكو والثالث

ق 48: جووووول كوفاسيتش والثاني

نزول جورجينيو بدلا من ساؤول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد

ق 34: ميندي ينقذ فرصة مزدوجة من أمام أستون فيلا

ق 23: تياجو سيلفا يمنع هدفا مؤكدا

ق 14: جوووووول لوكاكو والأول بطريقة رائعة

انطلاق المباراة

تشيلسي أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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