انتهت في إنجلترا - تشيلسي (3)-(0) أستون فيلا
السبت، 11 سبتمبر 2021 - 18:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي وأستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
ـــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز تشيلسي بثلاثية دون رد
ق 93: جوووووووووول لوكاكو والثالث
ق 48: جووووول كوفاسيتش والثاني
نزول جورجينيو بدلا من ساؤول
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد
ق 34: ميندي ينقذ فرصة مزدوجة من أمام أستون فيلا
ق 23: تياجو سيلفا يمنع هدفا مؤكدا
ق 14: جوووووول لوكاكو والأول بطريقة رائعة
انطلاق المباراة
نرشح لكم
أخر الأخبار
إصابة بيل 34 دقيقة | الدوري الإسباني