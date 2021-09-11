بيراميدز يوجه الشكر لـ تاكيس جونياس

وجه بيراميدز الشكر لمدربه، تاكيس جونياس.

ويأتي ذلك في وقت علم فيه FilGoal.com أن إيهاب جلال هو خليفة اليوناني المنتظر في بيراميدز.

وأصدر بيراميدز بيانا رسميا قال فيه: "وجه مجلس إدارة نادي بيراميدز الشكر للمدير الفني اليوناني تاكيس جونياس على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب الفريق الأول خلال الأشهر الماضية".

وأكمل "وتولى المدير الفني اليوناني مهمة تدريب بيراميدز بداية من 29 يونيو الماضي، خلفا للمدير الفني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا".

وأردف "وقاد تاكيس جونياس فريق نادي بيراميدز في 12 مباراة بالدوري الممتاز خلال الموسم الماضي، وحقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مباراة واحدة فقط".

وأتم "وأكد ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أنه توجه بالشكر لتاكيس جونياس على ما بذله من جهد مع الفريق خلال الفترة الانتقالية الماضية، وعلى قبوله تلك المهمة الصعبة، مشيرا إلى أنه قدم ما سيجعله دائما فرد من أفراد عائلة بيراميدز حتى رغم رحيله عن القيادة الفنية للنادي".

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مسؤول داخل بيراميدز، فإن النادي أتم اتفاقه بالفعل مع إيهاب جلال كمدرب جديد للفريق.

وقال المصدر لـFilGoal.com "أتممنا الاتفاق مع إيهاب جلال كمدرب جديد للفريق وبعقد لمدة موسمين. الإعلان الرسمي خلال ساعات"

وأضاف "إيهاب جلال سيأتي بجهازه الفني كاملا، وسيقود أول مران للفريق مساء غد الأحد".

إيهاب جلال بدأ الموسم الماضي رفقة مصر للمقاصة، قبل أن يتولى تدريب الإسماعيلي خلال منتصف الموسم.

ومع الإسماعيلي، قاد إيهاب جلال الفريق للبقاء في الدوري بعد بداية سيئة للمسابقة. قادهم في 19 مباراة، فاز في 9 مباريات، وخسر ثلاث مباريات، وتعادل في سبع مباريات.

وسيكون جلال خليفة لـ تاكيس جونياس المدرب اليوناني السابق لـ بيراميدز.

تاكيس جونياس تولى تدريب بيراميدز منتصف الموسم المنقضي خلفا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا. قادهم في 12 مباراة، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 6 وخسر مباراة واحدة.

التجربة هي الـ11 لـ إيهاب جلال في مسيرته التدريبية بعد فرق كهرباء الإسماعيلية، والحمام، وتليفونات بني سويف، وكفر الشيخ، ومصر للمقاصة، وإنبي، والزمالك، وأهلي طرابلس، والمصري، والإسماعيلي.

ويستعد بيراميدز لاستئناف النشاط الكروي في مصر يوم 21 سبتمبر، إذ سينتظر تحديد موعد مباراته مع الأهلي في ثمن نهائي كأس مصر.