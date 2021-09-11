طلائع الجيش لـ في الجول: لن يرحل أي لاعب عن الفريق

شدد طلائع الجيش بأن فريقه لن يبيع أي لاعب هذا الصيف.

وقال أحمد المهدي في تصريحات لـFilGoal.com: "قررنا عدم رحيل أي لاعب عن طلائع الجيش خلال الموسم الحالي، سواء لفرق مصرية أو خارجية".

كان محمد بسام حارس الفريق قد صرح لـFilGoal.com بأن تواصل مع مسؤولي الأهلي، قبل أن يقرر طلائع الجيش تأجيل بيع أي لاعب لما بعد مباراة السوبر المصري. (طالع التفاصيل)

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الأهلي يوم 21 سبتمبر الجاري، في مباراة كأس السوبر المصري عن الموسم المنقضي.

محمد بسام يلعب في صفوف طلائع الجيش منذ بداية مسيرته مع الفريق الأول.

صاحب الـ30 عاما خاض 35 مباراة رفقة طلائع الجيش بالموسم المنقضي بين الدوري وكأس مصر. وحافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة منهم.