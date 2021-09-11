مباشر في إنجلترا - ليستر (0) - (1) مانشستر سيتي.. أرسنال (1) - (0) نورويتش

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 15:50

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - جواو كانسيلو - ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، ومباراة أرسنال مع نورويتش سيتي.

ليستر سيتي (0-0) مانشستر سيتي

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ق.62 بيرناردو سيلفا يسجل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي بعد تسديدة كانسيلو التي غيرت اتجاهها

ق.49 الحكم المساعد يرفع رايته ويلغي هدفا لـ فاردي الذي تلاعب بدفاع وحارس سيتي قبل أن يسجل في الشباك الخالية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 تسديدة من كايل ووكر يتصدى لها كاسبر شمايكل

ق9: عرضية من فاردي تجد ماديسون الذي يحاول إيداعها المرمى لكن تدخل كايل ووكر يمنع الهدف، وإصابة قوية لإيدرسون بعد ارتطامه بماديسون وووكر.

ق7: فرصة خطيرة لمانشستر سيتي.. عرضية واختراق من بيرناردو سيلفا وارتباك كبير في دفاع الثعالب لكن خيسوس وتوريس يتناوبان على إهدار الفرصة.

انطلاق المباراة

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أرسنال (0-0) نورويتش سيتي

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

ق.66 جووووووووول أخيرا أرسنال يسجل الهدف الأول بواسطة أوباميانج

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 تاكاهيرو تومياسو يطلق تسديدة على الطائر تمر أعلى العارضة

ق.44 مخالفة ينفذها نيكولا بيبي تمر أعلى العارضة

سجال بين الفريقين مع مرور 20 دقيقة من عمر المباراة.

انطلاق المباراة

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في إنجلترا مانشستر سيتي أرسنال
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