مباشر في إنجلترا - ليستر (0) - (0) مانشستر سيتي.. أرسنال (0) - (0) نورويتش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، ومباراة أرسنال مع نورويتش سيتي.

ليستر سيتي (0-0) مانشستر سيتي

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 تسديدة من كايل ووكر يتصدى لها كاسبر شمايكل

ق9: عرضية من فاردي تجد ماديسون الذي يحاول إيداعها المرمى لكن تدخل كايل ووكر يمنع الهدف، وإصابة قوية لإيدرسون بعد ارتطامه بماديسون وووكر.

ق7: فرصة خطيرة لمانشستر سيتي.. عرضية واختراق من بيرناردو سيلفا وارتباك كبير في دفاع الثعالب لكن خيسوس وتوريس يتناوبان على إهدار الفرصة.

انطلاق المباراة

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أرسنال (0-0) نورويتش سيتي

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 تاكاهيرو تومياسو يطلق تسديدة على الطائر تمر أعلى العارضة

ق.44 مخالفة ينفذها نيكولا بيبي تمر أعلى العارضة

سجال بين الفريقين مع مرور 20 دقيقة من عمر المباراة.

انطلاق المباراة

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