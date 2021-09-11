مباشر عودة رونالدو – مانشستر يونايتد (1)-(0) نيوكاسل.. بداية الشوط الثاني

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 15:43

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

عاد كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإنجليزي، وسيبدأ كأساسي في مباراته الأولى بعد العودة.

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 46 جوووووووووووووول أووووول عن طريق كريستيانو رونالدو. تصويبة من جرينوود تصدى لها الحارس وتابعها رونالدو في المرمى.

ق. 29 تصويبة جديدة من برونو بجانب المرمى.

ق. 25 تصويبة بعيدة المدى من برونو فيرنانديز فوق المرمى.

ق. 19 ركنية يقابلها فاران برأسية بجانب المرمى.

ق. 10 كريستيانو رونالدو يراوغ ويسدد بيسراه فوق المرمى.

ق. 9 رونالدو يسدد بجانب المرمى.

بداية المباراة

في إنجلترا مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو
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