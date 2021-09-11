انتهت عودة رونالدو – مانشستر يونايتد (4)-(1) نيوكاسل.. فوز رائع لأصحاب الأرض

عاد كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإنجليزي، وسيبدأ كأساسي في مباراته الأولى بعد العودة.

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

نهاية المباراة

ق. 91 جووووووول رااابع عن طريق جيسي لينجارد.

ق. 80 جوووووول ثاااااالث. برونو فيرنانديز يسجل الثالث بشكل راااائع من تصويبة بعيدة المدى.

ق. 61 جووووووووول ثاااااني. بينية من لو شو إلى رونالدو الذي يسدد بيسراه في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 55 جووووووووووول التعااادل. تمريرة من سان ماكسيمان إلى خافيير مانكيو الذي ينفرد ويسجل التعادل لنيوكاسل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 46 جوووووووووووووول أووووول عن طريق كريستيانو رونالدو. تصويبة من جرينوود تصدى لها الحارس وتابعها رونالدو في المرمى.

ق. 29 تصويبة جديدة من برونو بجانب المرمى.

ق. 25 تصويبة بعيدة المدى من برونو فيرنانديز فوق المرمى.

ق. 19 ركنية يقابلها فاران برأسية بجانب المرمى.

ق. 10 كريستيانو رونالدو يراوغ ويسدد بيسراه فوق المرمى.

ق. 9 رونالدو يسدد بجانب المرمى.

بداية المباراة