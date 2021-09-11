انتهت في إنجلترا - كريستال بالاس (3)-(0) توتنام.. الدربي لأصحاب الأرض

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 13:10

كتب : FilGoal

توتنام - مانشستر سيتي - سون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كريستال بالاس وتوتنام، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق. 91 إدوااارد يسجل الثااااالث

ق. 84 جوووول ثاااااني.. البديل أودسوني إدوارد يسجل الثاني من أول لمسة. عرضية من زاها إلى إدوارد الذي استلم وسدد بيسراه أرضية في شباك لوريس.

ق. 76 جووول أووول عن طريق ويلفريد زاها من ركلة جزاء.

ق. 74 ركلة جزاااء لـ كريستال بالاتس.

ق. 59 دخول بن ديفيز بدلا من هاري وينكس.

ق 58 طرد تانجاناجا للإنذار الثاني بعد تدخل على جوردان أيو.

ق. 47 تصويبة من لوكاس مورا يتصدى لها الحارس بثبات.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 انطلاقة من ويلفريد زاها وعرضية إلى كونور كالاجر الذي استلم داخل الست ياردات وسدد، لكن لوريس أبعدها إلى ركنية.

ق. 33 تصويبة من ويلفريد زاها بعيدة عن المرمى.

ق. 11 تبديل اضطراري لـ توتنام بخروج إريك داير المصاب، ودخول جوي رودون.

ق. 10 إصابة إريك داير

بداية المباراة

في إنجلترا كريستال بالاس توتنام
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