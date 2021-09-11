حوار – أحمد الأحمر: هذه فرصنا أمام برشلونة.. ولا أندم على قرار الاعتزال

كشف أحمد الأحمر أسطورة كرة اليد بنادي الزمالك، عن كواليس فوز الفريق بكأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي، فيما تحدث عن مواجهة برشلونة بكأس العالم للأندية وقرار اعتزاله الدولي.

توج الزمالك بطلا لكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي 28-27.

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في آخر ثانيييييييييية 💥💥🤾‍♂ يحيى الدرع يحسم لقب السوبر الأفريقي بصاروخية لا تصد ولا ترد #ستاد_اليد#ONTime_Sports pic.twitter.com/7koUaWOO65 — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 10, 2021

وقال أحمد الأحمر في تصريحات عبر قناة الزمالك عقب اللقاء: "صعدت للفريق الأول عام 2002 لأول مرة وكنت قريبا من التواجد بقائمة كأس السوبر الإفريقي لنفس العام، لكنني غبت عن تلك المباراة وكانت أول سوبر إفريقي للزمالك، ثم تواجدت بكل البطولات التالية حتى الآن".

وأضاف "كان آخر اجتماع بين الفريق قبل يوم من مباراة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي. تحدثنا عن تتويجنا بالدوري ثم خسارة كأس مصر التي وصلنا لها منهكين تماما بدنيا وبغيابات قوية للإصابة. اليوم استعدنا محمد رمضان وحسن قداح. الأمر يختلف تماما بوجودهما، بجانب دخول عناصر جديدة ممثلة في مودي، وسيف الدرع، وكريم هنداوي. مع مدرب بفكر جديد فلابد أن تكون الأمور أفضل".

واستمر "بدأنا المباراة ببعض التوتر إلى أن استعدنا التوازن وأخذنا الأسبقية. ثم تعرض سيف الدرع إلى الطرد في كرة مشكوك فيها، وأخذوا الأسبقية مجددا لينتهي الشوط الأول بفارق هدفين لهم. النتيجة لم تكن معبرة عن سير الشوط، فطلبت من اللاعبين الاستمرار على نفس الأداء مع استثناء آخر 5 دقائق، وقد كان وأخذنا الأسبقية في الشوط الثاني".

الأحمر أتبع "شيكابالا إنسان جميل وطيب، ونحن أصدقاء منذ زمن. هو قائد فريق كرة القدم، وأنا فريق كرة اليد، بجانب هيثم السحرتي في السلة، والعائد أشرف أبو الحسن بكرة الطائرة. كلنا نقدر قيمة الزمالك، ونحاول توصيل هذا المعنى والترابط بين الجميع".

وانتقل الأحمر للحديث عن مباراة برشلونة المقبلة للفريق، والمشاركة بكأس العالم للأندية، فقال "لم نتحدث عن مباراة برشلونة حتى الآن. كنا نفكر في مباراة كأس السوبر الإفريقي فقط واستعادة المصابين. نملك مدرب جيد وتدريبه شاق، يجعلنا نركض لساعتين كاملتين فنخرج منهكين".

وأوضح "سنواجه برشلونة وهو الفريق الأقوى قي العالم. برشلونة أقوى من منتخب إسبانيا فعلا بما يملكه من لاعبين من مختلف الجنسيات. لكننا سنقدم مباراة جيدة وسنحاول الفوز. لا نفكر في تلك الأمور لأننا نعرف قيمتنا، ونعرف خبراتنا المتراكمة من المشاركات الدولية الكثيرة".

صاحب الـ37 عاما أكمل "الفوز بكأس العالم للأندية؟ لنتحدث بالمنطق حتى لا نخدع الجماهير. القرعة ظلمتنا بمواجهة برشلونة مثلا رغم وجود فريقين أوروبيين آخرين أضعف قليلا. نواجه برشلونة في مباراة خروج مغلوب، بالتالي فالأمر صعب طبعا لكننا لن نتخاذل وسنقدم أقوى ما لدينا، هذا ما نستطيع أن نعد به".

قائد منتخب مصر السابق تحدث أيضا عن قرار اعتزاله الدولي، فقال "قرار الاعتزال الدولي جاء لإحساسي بحاجتي للتواجد في النادي خلال الفترة الحالية. البطولات الدولية تحتاج التفرغ قبلها بشهر أو شهرين أحيانا. تستطيع الاستمرار و(المقاوحة)، ثم تجد الشكل غير مناسب، ومن يطالبونك بالاستمرار حاليا هم من سيطالبونك وقتها بالاعتزال".

الأحمر واصل "زملائي؟ الكل غير مقتنع ولا يتفق مع قرار اعتزالي الدولي، لكنني أشعر أن الوقت مناسب حاليا ولا أشعر بالتردد. سأقضي فترة أطول مع عائلتي وسأتفرغ أكثر للنادي".

وأتم "قضيت 30 عاما في كرة اليد، وبالتالي أريد الاستمرار في كرة اليد بعد الاعتزال. أنوي سلك طريق التدريب، لكنني لن أقبل مهمة تدريب الزمالك إلا بعد أن أؤهل نفسي للأمر وأصبح مؤهلا له بالفعل".

كان أحمد الأحمر قد أعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد المشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو وتحقيق المركز الرابع كأفضل مركز في تاريخ مشاركات مصر الأولمبية بلعبة جماعية.

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