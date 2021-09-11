مواعيد مباريات السبت 11 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة – عودة رونالدو.. قمة في إيطاليا وليونيل ميسي

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 10:32

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت، والموافق 11 سبتمبر 2021، والقنوات الناقلة.

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الدوري الإنجليزي

يبدأ اليوم في الواحدة ظهرا، بمباراة كريستال بالاس مع توتنام عبر قناة بي إن بريميوم 1.

في الرابعة مساء، تقام 6 مباريات. واتفورد مع ولفرهامبتون عبر بي إن اكسترا 2.

وساوثامبتون يلعب مع وست هام يونايتد عبر بي إن اسكترا 1.

مانشستر يونايتد يواجه نيوكاسل يونايتد الساعة الرابعة عصرا أيضا. مباراة ستشهد عودة كريستيانو رونالدو لبيته "أولد ترافورد"، وتذاع عبر قناة بي إن بريميوم 1.

وأخيرا، يلعب ليستر سيتي مع مانشستر سيتي عبر بي إن بريميوم 2، فيما يلعب برينتفورد مع برايتون عبر بي إن سبورتس 2، وأرسنال مع نورويتش سيتي عبر بي إن بريميوم 3.

أما تشيلسي، فيلعب مع أستون فيلا الساعة السادسة والنصف مساء عبر قناة بي إن بريميوم 1.

الدوري الإيطالي

في الدوري الإيطالي، يلعب نابولي مع يوفنتوس الساعة السادسة مساء، والمباراة مذاعة عبر قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب.

الدوري الفرنسي

وفي فرنسا، يلعب باريس سان جيرمان مع كليرمونت الساعة الخامسة مساء. مباراة قد تشهد ظهورا جديدا لـ ليونيل ميسي مع فريق العاصمة الفرنسية.

الدوري الألماني

لايبزيج سيواجه بايرن ميونيخ الساعة السادسة والنصف مساء، ويلعب باير ليفركوزن مع بوروسيا دورتموند الساعة الثالثة والنصف مساء.

الدوري التركي

سنكون على موعد مع مواجهة مصرية في الدوري التركي. كونيا سبور الذي يضم المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" والوافد الجديد على الفريق، سيلاقي ألتاي سبور الذي يضم المهاجم المصري الآخر أحمد ياسر ريان. وستقام المباراة الساعة الرابعة عصرا عبر قناة بي إن سبورتس 3.

للتعرف على مواعيد كل المباريات منهنا

مواعيد مباريات السبت مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو
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