الصفقة التاسعة.. الاتحاد يتعاقد مع مهاجم غاني

أعلن الاتحاد السكندري اليوم الجمعة تعاقده رسميا مع المهاجم الغاني بنجامين بواتنج بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وأشارت صفحة الاتحاد السكندري الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن اللاعب وقع بالفعل على العقود بعد إتمام كافة المفاوضات مع فريقه المينا شاركس الغاني.

ويبلغ اللاعب من العمر 20 عاما إذ أنه من مواليد 22 نوفمبر 2000.

ويعد بواتنج من ناشئي المينا شاركس الغاني.

وأصبح بواتنج هو تاسع صفقات زعيم الثغر خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

الاتحاد سبق وضم أحمد يحيى حارس الإنتاج الحربي، ومحمد عبد السلام مدافع الزمالك، ومصطفى محمود "عفروتو" ظهير أيمن نادي الحمام.

زعيم الثغر ضم أيضا سعيدو سيمبوري من المصري، وساليفو مورو لاعب وسط بيخيم يونايتد، ونادر رمضان من الإسماعيلي، وأحمد عادل "ميسي" من مصر للمقاصة.

هذا بالإضافة للاعب بريميرو دي أوجستو الأنجولي أجوستينيو مابولولو.