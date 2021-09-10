الصفقة التاسعة.. الاتحاد يتعاقد مع مهاجم غاني

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 21:03

كتب : FilGoal

بنجامين بواتنج - الاتحاد السكندري

بنجامين بواتنج - الاتحاد السكندري

أعلن الاتحاد السكندري اليوم الجمعة تعاقده رسميا مع المهاجم الغاني بنجامين بواتنج بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وأشارت صفحة الاتحاد السكندري الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن اللاعب وقع بالفعل على العقود بعد إتمام كافة المفاوضات مع فريقه المينا شاركس الغاني.

ويبلغ اللاعب من العمر 20 عاما إذ أنه من مواليد 22 نوفمبر 2000.

أخبار متعلقة:
مهاجم فلسطيني جديد.. المصري يتعاقد مع "خليفة محمود وادي" مران الزمالك - انتظام شبانة.. ورفع معدل اللياقة البدنية العاشر.. فاركو يضم علاء سلامة من الإنتاج الحربي

ويعد بواتنج من ناشئي المينا شاركس الغاني.

وأصبح بواتنج هو تاسع صفقات زعيم الثغر خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

الاتحاد سبق وضم أحمد يحيى حارس الإنتاج الحربي، ومحمد عبد السلام مدافع الزمالك، ومصطفى محمود "عفروتو" ظهير أيمن نادي الحمام.

زعيم الثغر ضم أيضا سعيدو سيمبوري من المصري، وساليفو مورو لاعب وسط بيخيم يونايتد، ونادر رمضان من الإسماعيلي، وأحمد عادل "ميسي" من مصر للمقاصة.

هذا بالإضافة للاعب بريميرو دي أوجستو الأنجولي أجوستينيو مابولولو.

الاتحاد السكندري بنجامين بواتنج في الدوري
نرشح لكم
مصدر من المستشفى العسكري لـ في الجول: حالة جمعة مشهور مستقرة ولكن سيتم احتجازه 24 ساعة الكوكي: اتفقت مع المصري على العودة لتدريب الفريق بعد نقله للمستشفى أثناء مباراة الاتحاد.. طلائع الجيش يكشف آخر تطورات حالة جمعة مشهور رفضوا استقالة مدربهم وحققوا الانتصار.. الشرقية إنبي يقسو على القناة بثلاثية بهدفه أمام القناة.. عماد ميهوب يصل للمساهمة التهديفية الرابعة تشكيل الاتحاد - حسام حسن يقود الهجوم أمام طلائع الجيش مصدر من الزمالك لـ في الجول: مسؤولو استاد القاهرة يتعاملون معنا بشكل مختلف عن الأهلي منافس الأهلي - الرجاء يعين مساعدا جديدا لـ خيميز أملا في تحسين النتائج
أخر الأخبار
بسبب تصريحاته عن أستون فيلا.. ساويرس يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد كاراجر 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد 3 انتصارات متتالية.. النحاس يخسر لأول مرة مع الوحدات في الدوري الأردني 48 دقيقة | الوطن العربي
مصدر من المستشفى العسكري لـ في الجول: حالة جمعة مشهور مستقرة ولكن سيتم احتجازه 24 ساعة ساعة | الدوري المصري
على خطى الكبار.. منتخب إسبانيا للناشئين يتوج بـ كأس العالم أمام التشيك ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير يكشف سبب استياء لاعبي يوفنتوس من سباليتي ساعة | الكرة الأوروبية
"يجب أن تخجل".. مدرب أهلي جدة يهاجم صحفيا سأله عن مستقبله بعد الخسارة بسداسية أمام الشباب ساعة | سعودي في الجول
أكانجي: لا يمكننا التأخر ضد ميلان ثم العودة في النتيجة ساعة | الكرة الأوروبية
أبطال أوروبا - إصابة مورينو تربك حسابات فياريال قبل لقاء سان جيرمان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 ملف نهاية حفل الكرة الذهبية – هاري كين أفضل لاعب في العالم 2 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الزمالك في مجموعة نارية مع مولودية الجزائر والإفريقي 3 قرعة الكونفدرالية – الأهلي في المجموعة الأولى مع الرجاء المغربي 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: عقوبات مالية ضخمة على فتوح والزناري وشريف.. وتحذير بالاستبعاد