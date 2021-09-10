مباشر كرة يد – الزمالك (26) - (25) الأهلي.. الفارس الأبيض يتقدم لأول مرة في الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كرة اليد بين الزمالك والأهلي التي تقام على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وتقام المباراة في صالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

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ق25: الزمالك يتقدم في النتيجة 25-26.

ق22: الزمالك يتقدم بفارق هدفين والنتيجة تشير لـ24-26.

ق20: الزمالك يتقدم لأول مرة في الشوط الثاني والنتيجة تشير لـ25-24.

ق18: كريم هنداوي وعبد الرحمن حميد يحرمان الأهلي والزمالك على التقدم والتعادل مازال مستمرا.

ق15: تقدم الأهلي بنتيجة 23-22.

ق13: الزمالك يدرك التعادل لأول مرة في الشوط الثاني والنتيجة 20-20.

ق10: الأهلي يتقدم في النتيجة 19-18.

ق5: الأهلي وسع الفارق لثلاثة أهداف لكن الزمالك قلص النتيجة سريعا وتقدم المارد الأحمر 18-16.

انطلاق الشوط الثاني.

ق30: احتساب الهدف ونهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 16-14.

ق30: الزمالك سجل هدفا ولكن صافرة نهاية الشوط الأول انطلقت وفي انتظار قرار طاقم التحكيم باحتساب الهدف من عدمه.

ق29: لأول مرة في المباراة يتقدم فريق بفارق أكثر من 3 أهداف، والأهلي يتقدم 16-13.

ق28: الأهلي يوسغ الفارق لهدفين مجددا والتقدم 15-13.

ق28: الأهلي يستعيد التقدم بنتيجة 14-13.

ق27: طرد مباشر لسيف الدرع لاعب الزمالك بعدما تدخل على قدم سيزا لاعب الأهلي.

ق27: الأهلي يدرك التعادل بعد دقيقتين فقط من تقدم الزمالك والنتيجة 13-13.

ق26: الزمالك يوسع الفارق إلى هدفين والنتيجة تشير لتقدمه 13-11.

ق25: الزمالك يتقدم لأول مرة في اللقاء والنتيجة تشير لـ12-11.

ق22: الزمالك يدرك التعادل مرة أخرى والنتيجة 10-10.

ق20: الأهلي يتقدم في النتيجة 10-8.

ق15: الأهلي يتقدم في النتيجة 8-6.

ق14: تقدم الأهلي في النتيجة 7-5.

ق9: الزمالك يدرك التعادل لأول مرة في المباراة والنتيجة تشير لـ4-4.

ق5: تقدم الأهلي بنتيجة 3-2.

ق3: تقدم الأهلي بنتيجة 3-1 وتألق محمد عصام الطيار حارس الأهلي بتصديه لثلاث كرات.

انطلاق المباراة.