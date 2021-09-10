مباشر كرة يد – الزمالك (14) - (16) الأهلي.. طرد سيف الدرع وتقدم المارد الأحمر

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 18:24

كتب : FilGoal

كرة يد - الأهلي والزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كرة اليد بين الزمالك والأهلي التي تقام على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وتقام المباراة في صالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

--------------------------------------------

انطلاق الشوط الثاني.

ق30: احتساب الهدف ونهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 16-14.

ق30: الزمالك سجل هدفا ولكن صافرة نهاية الشوط الأول انطلقت وفي انتظار قرار طاقم التحكيم باحتساب الهدف من عدمه.

ق29: لأول مرة في المباراة يتقدم فريق بفارق أكثر من 3 أهداف، والأهلي يتقدم 16-13.

ق28: الأهلي يوسغ الفارق لهدفين مجددا والتقدم 15-13.

ق28: الأهلي يستعيد التقدم بنتيجة 14-13.

ق27: طرد مباشر لسيف الدرع لاعب الزمالك بعدما تدخل على قدم سيزا لاعب الأهلي.

ق27: الأهلي يدرك التعادل بعد دقيقتين فقط من تقدم الزمالك والنتيجة 13-13.

ق26: الزمالك يوسع الفارق إلى هدفين والنتيجة تشير لتقدمه 13-11.

ق25: الزمالك يتقدم لأول مرة في اللقاء والنتيجة تشير لـ12-11.

ق22: الزمالك يدرك التعادل مرة أخرى والنتيجة 10-10.

ق20: الأهلي يتقدم في النتيجة 10-8.

ق15: الأهلي يتقدم في النتيجة 8-6.

ق14: تقدم الأهلي في النتيجة 7-5.

ق9: الزمالك يدرك التعادل لأول مرة في المباراة والنتيجة تشير لـ4-4.

ق5: تقدم الأهلي بنتيجة 3-2.

ق3: تقدم الأهلي بنتيجة 3-1 وتألق محمد عصام الطيار حارس الأهلي بتصديه لثلاث كرات.

انطلاق المباراة.

كرة يد الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
مهاجم فلسطيني جديد.. المصري يتعاقد مع "خليفة محمود وادي" 14 دقيقة | ميركاتو
مران الأهلي – مباراة تدريبية في التتش 33 دقيقة | مصر
ميلان يعلن شفاء جيرو من فيروس كورونا 35 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك - انتظام شبانة.. ورفع معدل اللياقة البدنية 40 دقيقة | مصر
العاشر.. فاركو يضم علاء سلامة من الإنتاج الحربي ساعة | الدوري المصري
مباشر كرة يد – الزمالك (14) - (16) الأهلي.. طرد سيف الدرع وتقدم المارد الأحمر ساعة | رياضات أخرى
الأهلي يواجه الاتصالات والمقاولون وديًا ساعة | مصر
كشاف النجوم – لاعب هوفنهايم يتحدث عن إمكانية تمثيل منتخب مصر ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان 4 عودة النشاط الكروي بمباراة السوبر.. وتحديد مواعيد كأس مصر وانطلاق الدوري الجديد
قد ينال إعجابك