الأهلي يواجه الاتصالات والمقاولون وديًا

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 18:20

كتب : حسام نور الدين

الأهلي والمقاولون العرب

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عن خوض فريقه مباراتين وديتين خلال الأيام المقبلة.

ويلعب الأهلي أمام المصرية للاتصالات يوم 13 سبتمبر، ثم يواجه المقاولون العرب يوم 16 سبتمبر.

وتقام المباراتان على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لكأس السوبر المصري ولاستكمال منافسات كأس مصر.

ويلعب الأهلي أمام طلائع الجيش في كأس السوبر يوم 21 سبتمبر المقبل على استاد برج العرب.

فيما يستأنف مبارياته في كأس مصر يوم 25 من نفس الشهر بمواجهة إنبي على استاد الإسكندرية بدور الـ16 للمسابقة.

ويواجه الفائز من الأهلي وإنبي، الفائز من سموحة وبيراميدز في ربع النهائي يوم 29 من الشهر الجاري على استاد السويس الجديد.

وينتظر الفائز من الأطراف الأربعة، بتروجت، ليواجهه في نصف النهائي يوم 3 أكتوبر، بينما يقام نهائي المسابقة يوم 19 أكتوبر على استاد برج العرب.

الأهلي
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