طارق السيد يكشف لـ في الجول تفاصيل الاحتفال بمباراة المئوية

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 20:49

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - الترسانة

كشف طارق السيد المدير الفني للترسانة، عن التفاصيل الخاصة بمباراة الاحتفال بمئوية النادي غدا الجمعة.

وقال السيد لـ FilGoal.com: "غدا الجمعة تقام احتفالية المئوية لنادي الترسانة بمباراة أمام منتخب الأندية الشعبية".

وأضاف: "أمير عزمي مجاهد المدير الفني للسكة الحديد سيقود منتخب الأندية الشعبية، والترسانة سيكون مطعما بثنائي من الزمالك والأهلي".

وواصل: "ستُنقَل المباراة عبر نايل سبورت في السابعة مساء، لكن تم إلغاء احتفالية النادي يوم السبت بسبب فيروس كورونا".

وفي سياق آخر، قال: "نسعى للصعود إلى الدوري الممتاز هذا الموسم، الترسانة نادِ عريق ونريد الاحتفال بالمئوية عن طريق العودة للممتاز".

وكشف: "تعاقدنا مع عدة صفقات أبرزها علي فرج من حرس الحدود، ومؤمن جابر من بلدية المحلة، ومروان شاهين من الأولمبي، ومحمد سعيد وريعو من فاركو، ومحمد سمارة من المنيا، وبلال عارف من المريخ، والصاوي مصطفى وسعيد أحمد من الرجاء".

نادي الشواكيش الذي تأسس عام 1921، حصد لقب الدوري المصري عام 1963، كما فاز بكأس مصر في 6 مناسبات مختلفة آخرها عام 1986.

الترسانة في الدرجة الثانية
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