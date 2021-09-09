كارتيرون يؤجل معسكر برج العرب

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 18:02

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

قرر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، تأجيل المعسكر المغلق في برج العرب حتى 20 سبتمبر الجاري.

وكان مقررا أن يدخل الزمالك المعسكر المغلق يوم 14 سبتمبر، لكن بعد الإعلان عن موعد مباراة أسوان، أخّر المدرب الفرنسي موعد المعسكر.

ويلعب الزمالك أمام أسوان في نصف نهائي كأس مصر يوم 2 أكتوبر على استاد السويس.

واستأنف الزمالك تدريباته قبل عدة أيام بعد انتهاء الإجازة التي أعقبت تتويجه بالدوري المصري.

ويسعى الزمالك لاستعادة لقب كأس مصر الذي فقده الموسم الماضي بخسارته في نصف النهائي أمام طلائع الجيش.

ويعمل الزمالك على التتويج بأول ثنائية محلية منذ 2015 تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا وقتها.

كارتيرون الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز – دون عبد الله السعيد.. 21 لاعبا لمواجهة عزام 22 دقيقة | الكونفدرالية
تصفيات المونديال – السعودية تواصل انطلاقتها الرائعة.. ولبنان يحقق فوزه الأول والتعادل يحسم دربي الخليج 26 دقيقة | تصفيات كأس العالم
في الجول ينشر لائحة العقوبات الجديدة لـ الدوري المصري 46 دقيقة | الدوري المصري
إيفرتون يسعى لضم فقير من بيتيس 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ركلة جزاء صلاح السبب؟ جراحة لـ حارس ميلان ومحاولة لضم حارس آخر ساعة | الدوري الإيطالي
تصفيات المونديال - الفوز الثالث على التوالي.. جنوب إفريقيا تهزم إثيوبيا وتشعل المجموعة ساعة | تصفيات كأس العالم
رابطة الأندية تضع لائحة مسابقات جديدة لـ الدوري وإلغاء المعتمدة من الاتحاد.. تعرف على أبرز البنود 2 ساعة | الدوري المصري
تصفيات المونديال - الجزائر تكتسح النيجر برباعية.. واستمرار تقاسم الصدارة 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري 3 تصفيات المونديال - منتخب بوركينا يواصل المغامرة لمفاجأة الجزائر.. وفوز صعب لكوت ديفوار 4 انتهت مونديال اليد - الزمالك (32)-(36) برشلونة.. نهاية المباراة