كارتيرون يؤجل معسكر برج العرب

قرر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، تأجيل المعسكر المغلق في برج العرب حتى 20 سبتمبر الجاري.

وكان مقررا أن يدخل الزمالك المعسكر المغلق يوم 14 سبتمبر، لكن بعد الإعلان عن موعد مباراة أسوان، أخّر المدرب الفرنسي موعد المعسكر.

ويلعب الزمالك أمام أسوان في نصف نهائي كأس مصر يوم 2 أكتوبر على استاد السويس.

واستأنف الزمالك تدريباته قبل عدة أيام بعد انتهاء الإجازة التي أعقبت تتويجه بالدوري المصري.

ويسعى الزمالك لاستعادة لقب كأس مصر الذي فقده الموسم الماضي بخسارته في نصف النهائي أمام طلائع الجيش.

ويعمل الزمالك على التتويج بأول ثنائية محلية منذ 2015 تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا وقتها.