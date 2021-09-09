الشرقية للدخان يضم ظهير النصر وإعلان الصفقات في مؤتمر صحفي

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 15:57

كتب : رضا السنباطي

الشرقية للدخان

نجح نادي الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" في ضم أحمد داهش ظهير النصر.

وكشف باسم عادل عضو مجلس إدارة نادي إيسترن كومباني لـ FilGoal.com: "أتممنا التعاقد مع أحمد داهش ظهير النصر".

وتابع "الصفقة لمدة 4 مواسم، واللاعب يبلغ من العمر 23 عاما ويلعب في مركز الظهير الأيسر".

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وتألق داهش مع فريق النصر وتم تصعيده مع سيد عيد وشارك مع طارق السيد المدير الفني وشارك أيضا في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

وأضاف عضو مجلس إدارة نادي إيسترن كومباني "سنعلن عن باقي الصفقات خلال مؤتمر صحفي قريبا".

وصعد فريق الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" إلى الدوري الممتاز بقيادة علاء نوح المستمر في قيادة الفريق.

وكان الفريق ينافس الألومنيوم والمنيا في مجموعة الصعيد بالدرجة الثانية.

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