البنك الأهلي يكشف عن 8 صفقات للموسم الجديد

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 14:41

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - أسوان

كشف نادي البنك الأهلي عن 8 صفقات جديدة، أبرمها للموسم الجديد.

وقال كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي البنك الأهلي في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: "ضممنا 4 لاعبين بعد انتهاء إعارتهم، وهم كريم بامبو من الزمالك، وأحمد ياسين من مصر للمقاصة، ومحمد فتحي من بيراميدز".

وأضاف "انضم إلينا 4 لاعبين جدد أيضا، هم إيزاكو ياكوبو، وأحمد سعيد، ومحمد هلال من وادي دجلة، وأسامة فيصل إعارة من الزمالك لموسم".

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كريم شحاتة أتم "نحن بصدد الإعلان عن صفقتين خلال أيام".

كان البنك الأهلي قد ضمن البقاء في الدوري الممتاز بالموسم الماضي، وفي أول مشاركة له بالدوري الممتاز.

في الدوري البنك الأهلي كريم بامبو
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