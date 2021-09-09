خبر في الجول – قمصان يقترب من خلافة كيفين جونسون في الأهلي

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 14:13

كتب : أحمد الخولي

سامي قمصان الأهلي الإنتاج الحربي

اقترب سامي قمصان لاعب الأهلي السابق من شغل منصف المدرب العام للفريق خلفا لـ كيفين جونسون.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سامي قمصان يقترب من شغل منصب المدرب العام للأهلي خلفا لـ كيفين جونسون في جهاز موسيماني.

وسيعقد مجلس الأهلي اجتماعا اليوم الخميس مع الجهاز الفني لحسم الأمر، واستكمال الجهاز الفني المعاون لموسيماني بعد رحيل كيفين جونسون المدرب العام ويوشا محلل الأداء.

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وبالرغم من أنه كان هناك اتجاه لتعيين علاء ميهوب في هذا المنصب، إلا أن الساعات الأخيرة شهدت تزكية من قبل موسيماني وسيد عبد الحفيظ لتصعيد سامي قمصان في هذه المهمة بحكم أنه يستحق هذه المكانة بسبب التزامه وانسجامه داخل الجهاز ومع اللاعبين، وسبق وعمل كمدير فني، وبالتالي لديه الخبرات الكافية.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر في كأس السوبر المصري عن الموسم الماضي.

في الدوري الأهلي طلائع الجيش سامي قمصان
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