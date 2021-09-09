كريم حسن شحاتة يروي كواليس التفاوض مع المعلم للعودة إلى قيادة المنتخب

روى كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، ونجل حسن شحاتة مدرب منتخب مصر التاريخي، كواليس المفاوضات مع والده للعودة إلى تدريب الفراعنة.

وقال كريم حسن شحاتة في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: "أول أمس الثلاثاء، تلقيت اتصالا من أحد كبار مسؤولي الدولة، ومسؤول من اتحاد الكرة، وأبدوا رغبتهم في الاستعانة بـ حسن شحاتة مدربا للمنتخب، كما تلقى شحاتة اتصالا من أحد مسؤولي الدولة للاطمئنان على صحته والتشاور معه أيضا بشأن قيادة المنتخب".

وأضاف "رحب الكابتن، وبدأ في تشكيل أجهزة فنية، وتحدث المسؤول معه، ولكنه أبلغنا في الوقت ذاته أن هناك مفاوضات مع كارلوس كيروش لكن الأقرب هو حسن شحاتة، وطلب مني والدي عدم الحديث لوسائل الإعلام للحفاظ على السرية".

كريم شحاتة أتبع "الاتصالات استمرت حتى الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، ثم تلقيت اتصالا من مسؤول باتحاد الكرة أمس الأربعاء، ليبلغني بنجاح الاتفاق مع كيروش".

وواصل "وقال لي نحن نقدر حسن شحاتة وعلى استعداد أن نحضر إلى المنزل لنقبل رأسه، وقلنا لا مشكلة، فهو حريص على المنتخب ويريد أن يكون الفريق في أفضل صورة، وكابتن حسن لم يحزن".

كريم شحاتة أتبع "أبلغت والدي بالأمر، وقال لي (قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله). ثم تم الإعلان عن التعاقد مع كيروش، وكلنا خلفه وندعم الجهاز المعاون".

اتحاد الكرة أعلن تعيين كارلوس كيروش المدرب البرتغالي كمدير فني لمنتخب مصر خلفا لـ حسام البدري الذي تمت إقالته من منصبه.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي ليبيا شهر أكتوبر المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

حسن شحاتة قاد منتخب مصر خلال الفترة من 2005 إلى 2011. فترة ذهبية للفراعنة حققوا فيها ألقاب كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات أعوام 2006، 2008، 2010، بجانب البطولة العربية عام 2007، ودورة حوض النيل عام 2010، والمشاركة في كأس القارات 2009 التي شهدت الفوز التاريخي على إيطاليا.