تقرير: مدرب المكسيك وباراجواي السابق كان مرشحا لتدريب منتخب مصر

كشفت تقارير صحفية أن خوان كارلوس أوزاريو المدير الفني السابق لمنتخب المكسيك كان مرشحا لتولي تدريب منتخب مصر، قبل أن يتولى كارلوس كيروش المهمة.

وأعلن اتحاد الكرة المصري يوم الأربعاء تولى البرتغالي كارلوس كيروش مهمة تدريب الفراعنة خلفا لـ حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق.

وأفاد تقرير الإذاعة الكولومبية المحلية أن المدرب الذي يتولى فريق أمريكا دو كالي الكولومبي أبلغ لاعبيه قبل يومين بأنه تلقي عرضا لتدريب أحد المنتخبات الإفريقية.

فيما أوضحت شبكة ESPN أن أوزاريو جمع اللاعبين وأبلغهم بأن أمامه خيار الرحيل من الفريق وتدريب منتخب مصر، قبل أن تذهب المهمة لاحقا لكيروش.

أوزاريو تولى تدريب عدة فرق في الأمريكتين قبل أن يقود المنتخب المكسيكي في الفترة من 2015 إلى 2018.

وتوقف مشوار البالغ من العمر 60 عاما مع المكسيك بعد توديع كأس العالم 2018 من دور الـ16.

بعدها بشهرين تم تعيينه كمدير فني جديد لمنتخب باراجواي، لكنه لم يستمر في المهمة لأكثر من 6 أشهر.

ويقود أوزاريو تدريب فريق أمريكا دو كالي منذ يونيو الماضي، ويحتل معه المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الكولومبي بعد مرور 8 جولات.

من جهته، كشف اتحاد الكرة عن الجهاز الفني المعاون لكارلوس كيروش في تدريب منتخب مصر وجاء كالآتي:

كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربا عاما

محمد شوقي مدربا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للأداء وأخصائيًا للتأهيل.

على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

من هو كارلوس كيروش؟

كيروش البالغ من العمر 68 عاما بدأ مسيرته التدريبية عام 1989 من منتخب البرتغال للشباب.

ثم تولى تدريب منتخب البرتغال الأول وبعدها نادي سبورتنج لشبونة حتى عام 1996.

وتولى أيضا تدريب منتخب الإمارات ومنتخب جنوب إفريقيا ومنتخب إيران.

وعمل كمدرب مساعد في مانشستر يونايتد مع السير أليكس فيرجسون. وتولى تدريب ريال مدريد في موسم 2003/2004.

وقاد أيضا منتخب البرتغالي في كأس العالم 2010، وكانت آخر محطة تدريبية له مع منتخب كولومبيا ما بين 2019 و2020.

تعرف أكثر على كارلوس كيروش

وحسبما علم FilGoal.com فإن عقد كارلوس كيروش مع منتخب مصر ممتد حتى نهاية كأس العالم 2022، وبقيمة 60 ألف يورو شهريا له ومساعديه.

الشرط الجزائي يساوي راتب شهر واحد، وعدم التأهل لكأس العالم يساوي فسخ العقد مباشرة.

كيروش سيكون معه ثلاثة مساعدين أجانب. مدرب مساعد، ومدرب أحمال، ومحلل أداء يتم إضافتهم على الجهاز المصري الذي اختاره اتحاد الكرة .

ولن تكون هناك زيادات في الراتب كما هو متفق حتى الآن في حالة الفوز بأمم إفربقيا أو التأهل لكأس العالم، إذ ستكون هناك مكافأة مالية فقط عن كل إنجاز يتحقق، بينما الزيادة ستكون في حالة تجديد تعاقده إذا ما استمر لما بعد مونديال 2022.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا مرتين خلال شهر أكتوبر، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.