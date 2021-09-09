برونو: فرصنا في التتويج بالألقاب تزايدت بعد وصول رونالدو

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 12:19

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد

يؤمن البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد أن فرص الشياطين الحمر في التتويج بالبطولات زادت بعد التعاقد مع مواطنه كريستيانو رونالدو.

رونالدو انتقل لصفوف مانشستر يونايتد مجددا قادما من يوفنتوس مقابل 15 مليون يورو مع 8 ملايين كإضافات.

وقال برونو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: ""نعلم أن الحماس سيكون على أشده مع وجود كريستيانو في مانشستر".

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وأضاف "الجميع يثق في رونالدو وسعداء للغاية بعودته".

وتابع "نحن نعرف ما يمكن أن يقدمه لنا، نركز تماما على الانتصارات مثل رونالدو".

وشدد "نعلم أن فرصنا في الفوز بالألقاب تزايدت بعد وصول رونالدو".

ووقع الدون على عقد يربطه بيونايتد لعامين مع إمكانية مده لموسم ثالث.

ومن المتوقع ألا يتعجل أولي جونار سولشاير في الدفع بكريستيانو رونالدو مثلما حدث مع الفرنسي رافائيل فاران بعد انتقاله من ريال مدريد.

تقارير صحفية أشارت إلى أن رونالدو سيدخل أولد ترافورد السبت المقبل ليتلقى تحية الجماهير ويبقى على مقاعد البدلاء.

ومن المنتظر أن يظهر رونالدو للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد الثلاثاء المقبل امام يانج بويز في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد لعب ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، فاز فيها على ليدز يونايتد وولفرهامبتون وتعادل مع ساوثامبتون.

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